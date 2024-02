Ministerstvo spravodlivosti zrušilo výzvu na dotácie v programe Ľudské práva, peniaze chce presunúť inde

Zrušenie výzvy oznámia e-mailom

Vládu ľudské práva nezaujímajú

19.2.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo spravodlivosti zrušilo aktuálnu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Ľudské práva 2024 vo výške. Finančné prostriedky z tejto schémy plánuje presunúť na pomoc najzraniteľnejším obetiam násilia a ochranu ich ľudských práv.„V tejto súvislosti prebieha komunikácia, cieľom ktorej by malo byť zriadenie pracovnej skupiny, zloženej z odborníkov na danú problematiku. O tomto zámere a prípadnom vypísaní novej výzvy budeme informovať,“ informoval rezort.Ministerstvo sa zároveň ohradzuje voči mediálnym útokom a žiada všetky dotknuté subjekty, aby sa zdržali nedôstojných vyjadrení, ktoré navyše podkopávajú spoluprácu rezortu s tretím sektorom. Ministerstvo spravodlivosti SR tento rok poskytlo žiadateľom – akreditovaným subjektom a intervenčným centrám – sumuna poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov a špecializovanej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia.Nezisková organizácia Post Bellum informovala médiá o tom, že rezort spravodlivosti oznámil uchádzačom zrušenie výzvy v pondelok e-mailom. Urobil tak len deň pred plánovaným ústnym vypočutím žiadateľov o dotácie, a to bez akéhokoľvek vysvetlenia.V utorok 20. februára mali na ministerstve spravodlivosti obhajovať svoje projekty zamerané na oblasť ľudských práv. Zrušenie tejto dotačnej výzvy podľa neziskovky znamená, že vláda škandalóznym spôsobom zastavila jediný štátny program podpory projektov v tejto mimoriadne dôležitej oblasti."Vláda nám jasne odkazuje, že ju ľudské práva nezaujímajú. A to je zásadný signál pre všetkých aktívnych občanov, organizácie občianskej spoločnosti i všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov,” uviedla riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková.V rámci programu, ktorý funguje od roku 2017, pôvodne rezort avizoval zámer prerozdeliť na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie sumu v celkovej hodnote 769 500 eur.