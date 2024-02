Vo veci znásilnenia detí by nemali existovať žiadne premlčacie lehoty, Mikloško sleduje novelu Trestného zákona s obavami

Trvalé ovplyvnenie psychiky a života

Forma viktimizácie obetí

19.2.2024 (SITA.sk) - Komisár pre deti Jozef Mikloško s obavami sleduje udalosti súvisiace s novelou Trestného zákona . Poukazuje na to, že poslanci Národnej rady SR ju schválili v skrátenom legislatívnom konaní, pričom si k tak dôležitému zákonu nevyžiadali pripomienky z rôznych rezortov.Zároveň upozorňuje na nedostatky novely, ktoré v konečnom dôsledku môžu deti dostať do ešte väčšieho rizika stať sa obeťami trestných činov.„Najmä v prípadoch sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia, či znásilnenia sa nachádzajú vo veľmi zraniteľnej pozícii a práve tu by mala smerovať naša zvýšená pozornosť a snaha o ich ochranu. V ideálnom prípade by vo vyspelej spoločnosti takéto trestné činy mali mať nulovú toleranciu, mali by byť dôsledne vyšetrené a absolútne najideálnejšie by bolo, ak by na nich neexistovali žiadne premlčacie lehoty”, uviedol Mikloško.Podčiarkol, že kto takýmto spôsobom ublíži dieťaťu, natrvalo negatívne ovplyvní jeho psychiku a ďalší život. Okrem skrátenia premlčacích lehôt pokladá za problémovú aj o zmenu v paragrafe 35 bod 3, ktorá by mohla mať negatívny dopad na určenie opatrovníka v trestnom a prípravnom konaní s ohľadom na možné omeškanie.„Táto novela môže byť vnímaná ako forma viktimizácie obetí, keďže skrátenie lehoty na premlčanie práva môže viesť k situácii, kde páchateľ nie je trestaný za svoje činy len v dôsledku tejto lehoty,“ tvrdí komisár pre deti, ktorý opakovane zdôrazňuje dôležitosť ochrany detí pred zneužitím a násilím.Po rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputovej obrátiť sa na Ústavný súd SR bude aj komisár pre deti pozorne sledovať jeho postoj a rozhodnutie, po ktorom očakáva od poslancov parlamentu nápravu nedostatkov novely. Žiada konkrétne kroky na ochranu práv detí a zabezpečenie spravodlivejších právnych opatrení.