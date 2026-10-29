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29. októbra 2026
Ministerstvo Šutaja Eštoka pripravuje novelu zákona o ochrane pred požiarmi, má posilniť postavenie obecných hasičských zborov
Tagy: Dobrovoľní hasiči Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hasiči Minister vnútra SR Novela zákona Požiare
Návrh má priniesť jasnejšie pravidlá a spresniť práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi.
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29.10.2026 (SITA.sk) - Návrh má priniesť jasnejšie pravidlá a spresniť práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi.
Ministerstvo vnútra SR pripravuje novelu zákona o ochrane pred požiarmi, ktorej cieľom je zvýšiť úroveň ochrany pred požiarmi, reagovať na vývoj v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň zohľadniť skúsenosti a podnety z každodennej praxe hasičov, obcí, odborníkov, ako aj vlastníkov a užívateľov objektov.
Ako ďalej rezort informoval, návrh má priniesť jasnejšie pravidlá a spresniť práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi. Modernizuje tiež systém odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti a prináša zmeny v oblasti štátneho požiarneho dozoru.
Významnou súčasťou novely je podľa ministerstva aj úprava právneho postavenia obecných hasičských zborov vrátane ich kategorizácie, odbornej prípravy, materiálno-technického zabezpečenia a financovania.
Na príprave novely rezort spolupracuje s Hasičským a záchranným zborom, obcami, občianskymi združeniami pôsobiacimi na úseku ochrany pred požiarmi vrátane Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
„Ochrana pred požiarmi musí vychádzať zo skutočného života a z toho, čo hasiči a obce riešia priamo v teréne. Preto sme zákon pripravovali na základe poznatkov z praxe a v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa požiarnej ochrane venujú každý deň. Preto je pre nás dôležitá aj spolupráca s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR. Dobrovoľní hasiči sú dôležitou súčasťou systému ochrany pred požiarmi a chceme, aby mali jasne nastavené postavenie, podmienky svojej činnosti a aby bola primerane riešená aj ich ochrana pri zásahoch,“ uviedol v tejto súvislosti minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.
Novela upravuje právne postavenie obecných hasičských zborov, ich kategorizáciu, odbornú pripravenosť, materiálno-technické zabezpečenie a financovanie. Upravujú sa tiež pravidlá pre spoločné obecné hasičské zbory a ich spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom.
Rozširuje sa zároveň možnosť zapojenia členov občianskych združení pôsobiacich v oblasti ochrany pred požiarmi do obecných hasičských zborov. Návrh tiež počíta s možnosťou uzatvorenia zmluvy o dobrovoľníckej činnosti medzi zriaďovateľom hasičskej jednotky a jej členom.
Zmluva podá rezortu vnútra umožní jasnejšie upraviť podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti vrátane oblastí súvisiacich s ochranou dobrovoľníka pri jej výkone. Návrh zároveň upravuje spôsob uplatnenia nároku člena hasičskej jednotky na náhradu za poškodenie zdravia počas zásahu.
Cieľom je podľa ministerstva vytvoriť väčšiu právnu istotu pre ľudí, ktorí pri zásahoch pomáhajú chrániť životy, zdravie a majetok ostatných. Zmeny sa dotknú aj ľudí, ktorí sa profesionálne venujú požiarnej ochrane.
Novela totiž podľa rezortu vnútra jasnejšie nastavuje postavenie technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany a preventivárov požiarnej ochrany obcí. Konkrétne upravuje ich odbornú pripravenosť, kompetencie aj podmienky, za ktorých môžu svoju činnosť vykonávať.
Modernizuje sa takisto systém odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti, spresňujú sa podmienky získania a udržiavania odbornej spôsobilosti, upravujú sa podmienky akreditácie vzdelávacích subjektov a vytvára sa právny základ na vedenie verejne prístupných evidencií odborných spôsobilostí.
Návrh zákona rieši aj oblasti, v ktorých sa pri výkone štátneho požiarneho dozoru ukázali nejasnosti. Ide napríklad o zodpovednosť vlastníkov, správcov a nájomcov objektov, ochranu pred požiarmi v objektoch mimo prevádzky, bytové domy či zabezpečenie akcieschopnosti požiarnotechnických zariadení.
Pri bytových domoch s chýbajúcou alebo neúplnou projektovou dokumentáciou sa navrhuje možnosť odborného posúdenia špecialistom požiarnej ochrany. Pri bytových domoch s viac ako ôsmimi nadzemnými obytnými podlažiami sa zároveň navrhuje povinnosť obce zabezpečiť požiarne prístupové a nástupné plochy.
V oblasti štátneho požiarneho dozoru navrhuje ministerstvo vnútra zmeny, ktoré majú zjednodušiť a zefektívniť kontrolnú činnosť, odstrániť nejasnosti a posilniť právomoci kontrolných orgánov. Novela upravuje aj pravidlá týkajúce sa náhrady škody, náhrady výdavkov a sankcií.
Pripravovaná novela tak podľa rezortu prináša zmeny naprieč celým systémom ochrany pred požiarmi. Od jasnejšej zodpovednosti vlastníkov, správcov a užívateľov objektov cez odbornú pripravenosť a výkon štátneho požiarneho dozoru až po postavenie obecných hasičských zborov.
Cieľom podľa rezortu vnútra je, aby právna úprava lepšie zodpovedala podmienkam v praxi a vytvárala jasnejšie pravidlá pre všetkých, ktorí sa podieľajú na ochrane pred požiarmi. Návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi momentálne vstupuje do medzirezortného pripomienkového konania.
Po jeho vyhodnotení bude pokračovať v ďalšom legislatívnom procese. Návrh zákona je podľa ministerstva vnútra súčasťou plnenia úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR s termínom predloženia na rokovanie vlády do decembra 2026. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. júna 2027, pričom niektoré ustanovenia majú nadobudnúť účinnosť neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo Šutaja Eštoka pripravuje novelu zákona o ochrane pred požiarmi, má posilniť postavenie obecných hasičských zborov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra SR pripravuje novelu zákona o ochrane pred požiarmi, ktorej cieľom je zvýšiť úroveň ochrany pred požiarmi, reagovať na vývoj v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň zohľadniť skúsenosti a podnety z každodennej praxe hasičov, obcí, odborníkov, ako aj vlastníkov a užívateľov objektov.
Ako ďalej rezort informoval, návrh má priniesť jasnejšie pravidlá a spresniť práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi. Modernizuje tiež systém odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti a prináša zmeny v oblasti štátneho požiarneho dozoru.
Zákon pripravovaný na základe praxe
Významnou súčasťou novely je podľa ministerstva aj úprava právneho postavenia obecných hasičských zborov vrátane ich kategorizácie, odbornej prípravy, materiálno-technického zabezpečenia a financovania.
Na príprave novely rezort spolupracuje s Hasičským a záchranným zborom, obcami, občianskymi združeniami pôsobiacimi na úseku ochrany pred požiarmi vrátane Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
„Ochrana pred požiarmi musí vychádzať zo skutočného života a z toho, čo hasiči a obce riešia priamo v teréne. Preto sme zákon pripravovali na základe poznatkov z praxe a v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa požiarnej ochrane venujú každý deň. Preto je pre nás dôležitá aj spolupráca s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR. Dobrovoľní hasiči sú dôležitou súčasťou systému ochrany pred požiarmi a chceme, aby mali jasne nastavené postavenie, podmienky svojej činnosti a aby bola primerane riešená aj ich ochrana pri zásahoch,“ uviedol v tejto súvislosti minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
Novela upravuje právne postavenie obecných hasičských zborov, ich kategorizáciu, odbornú pripravenosť, materiálno-technické zabezpečenie a financovanie. Upravujú sa tiež pravidlá pre spoločné obecné hasičské zbory a ich spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom.
Rozširuje sa zároveň možnosť zapojenia členov občianskych združení pôsobiacich v oblasti ochrany pred požiarmi do obecných hasičských zborov. Návrh tiež počíta s možnosťou uzatvorenia zmluvy o dobrovoľníckej činnosti medzi zriaďovateľom hasičskej jednotky a jej členom.
Zmluva podá rezortu vnútra umožní jasnejšie upraviť podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti vrátane oblastí súvisiacich s ochranou dobrovoľníka pri jej výkone. Návrh zároveň upravuje spôsob uplatnenia nároku člena hasičskej jednotky na náhradu za poškodenie zdravia počas zásahu.
Modernizácia odbornej prípravy
Cieľom je podľa ministerstva vytvoriť väčšiu právnu istotu pre ľudí, ktorí pri zásahoch pomáhajú chrániť životy, zdravie a majetok ostatných. Zmeny sa dotknú aj ľudí, ktorí sa profesionálne venujú požiarnej ochrane.
Novela totiž podľa rezortu vnútra jasnejšie nastavuje postavenie technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany a preventivárov požiarnej ochrany obcí. Konkrétne upravuje ich odbornú pripravenosť, kompetencie aj podmienky, za ktorých môžu svoju činnosť vykonávať.
Modernizuje sa takisto systém odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti, spresňujú sa podmienky získania a udržiavania odbornej spôsobilosti, upravujú sa podmienky akreditácie vzdelávacích subjektov a vytvára sa právny základ na vedenie verejne prístupných evidencií odborných spôsobilostí.
Zabezpečenie prístupových plôch
Návrh zákona rieši aj oblasti, v ktorých sa pri výkone štátneho požiarneho dozoru ukázali nejasnosti. Ide napríklad o zodpovednosť vlastníkov, správcov a nájomcov objektov, ochranu pred požiarmi v objektoch mimo prevádzky, bytové domy či zabezpečenie akcieschopnosti požiarnotechnických zariadení.
Pri bytových domoch s chýbajúcou alebo neúplnou projektovou dokumentáciou sa navrhuje možnosť odborného posúdenia špecialistom požiarnej ochrany. Pri bytových domoch s viac ako ôsmimi nadzemnými obytnými podlažiami sa zároveň navrhuje povinnosť obce zabezpečiť požiarne prístupové a nástupné plochy.
V oblasti štátneho požiarneho dozoru navrhuje ministerstvo vnútra zmeny, ktoré majú zjednodušiť a zefektívniť kontrolnú činnosť, odstrániť nejasnosti a posilniť právomoci kontrolných orgánov. Novela upravuje aj pravidlá týkajúce sa náhrady škody, náhrady výdavkov a sankcií.
Medzirezortné pripomienkové konanie
Pripravovaná novela tak podľa rezortu prináša zmeny naprieč celým systémom ochrany pred požiarmi. Od jasnejšej zodpovednosti vlastníkov, správcov a užívateľov objektov cez odbornú pripravenosť a výkon štátneho požiarneho dozoru až po postavenie obecných hasičských zborov.
Cieľom podľa rezortu vnútra je, aby právna úprava lepšie zodpovedala podmienkam v praxi a vytvárala jasnejšie pravidlá pre všetkých, ktorí sa podieľajú na ochrane pred požiarmi. Návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi momentálne vstupuje do medzirezortného pripomienkového konania.
Po jeho vyhodnotení bude pokračovať v ďalšom legislatívnom procese. Návrh zákona je podľa ministerstva vnútra súčasťou plnenia úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR s termínom predloženia na rokovanie vlády do decembra 2026. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. júna 2027, pričom niektoré ustanovenia majú nadobudnúť účinnosť neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo Šutaja Eštoka pripravuje novelu zákona o ochrane pred požiarmi, má posilniť postavenie obecných hasičských zborov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dobrovoľní hasiči Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hasiči Minister vnútra SR Novela zákona Požiare
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