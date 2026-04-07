Utorok 7.4.2026
Meniny má Zoltán
07. apríla 2026
Ministerstvo Šutaja Eštoka ukončilo spor o balistických vozidlách za bezmála milión eur – VIDEO, FOTO
Rezortu vnútra sa podarilo po troch rokoch uzavrieť spor týkajúci sa dvoch balistických vozidiel za bezmála milión eur. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra ...
7.4.2026 (SITA.sk) - Rezortu vnútra sa podarilo po troch rokoch uzavrieť spor týkajúci sa dvoch balistických vozidiel za bezmála milión eur. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Pripomenul, že ide o vozidlá, ktoré MV SR uhradilo ešte v roku 2022.
Následne ale uviazli v colnom sklade, a to podľa ministerstva v dôsledku neodborného postupu bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana a vedenia rezortu na čele s exministrom Romanom Mikulcom (Hnutie Slovensko).
„Súčasné vedenie Ministerstva vnútra SR pod vedením ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka situáciu aktívne riešilo a po náročných rokovaniach dosiahlo zákonné riešenie, ktoré umožnilo celý spor ukončiť. Kľúče od balisticky chránených vozidiel si príslušníci Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru dnes prevzali priamo z rúk ministra vnútra,” uviedol Neumann.
Doplnil, že vozidlá tak budú zaradené do služby, využívať ich bude Útvar osobitného určenia pri plnení služobných úloh, najmä pri ochrane príslušníkov zastupiteľského úradu pôsobiacich na Ukrajine.
„Celý problém vznikol ešte v roku 2022. Bývalé vedenie rezortu uzatvorilo so spoločnosťou Effective CarService s.r.o. kúpnu zmluvu na dodanie dvoch kusov balisticky chránených služobných vozidiel Toyota Land Cruiser 300 GX-R, LHD, 3,5 L, V6 Twin Turbo. Rezort za predmetnú zákazku uhradil expresne celú cenu 969 890,51 eura s DPH ešte pred dodaním vozidiel,” vysvetľuje hovorca rezortu vnútra.
Dodáva, že vozidlá napriek tomu nikdy neboli odovzdané, lebo colný úrad ich zadržal ako výrobky obranného priemyslu. Na tie je potrebná osobitná licencia. Podľa Neumannových slov si vtedajšie vedenie MV SR neoverilo, že dodávateľ takúto licenciu nemá a nemôže ju ani získať.
„Keď na tento fakt upozornilo odborné pracovisko ministerstva, exprezident Štefan Hamran vyhlásil, že potrebný certifikát podpíše sám na vlastnú zodpovednosť, k čomu aj došlo. Týmto krokom sa problém ešte viac prehĺbil a špecializovaný útvar sa k potrebným vozidlám nedostal. Výsledkom bolo, že vozidlá uviazli na niekoľko rokov v colnom sklade,“ ozrejmil hovorca MV SR.
Neumann tiež zdôraznil, že súčasné vedenie rezortu vnútra začalo vo veci okamžite po nástupe konať. Podniklo právne kroky s cieľom rozhýbať situáciu, výsledkom boli súdne spory medzi štátom a dodávateľom.
„Postoj ministerstva bol od začiatku jasný: štát musí dostať buď vozidlá, za ktoré zaplatil, alebo finančné prostriedky späť. Keďže na vydanie pancierovaných vozidiel z colného skladu bola potrebná licencia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, bolo povinnosťou spoločnosti Effective CarService nájsť zákonné riešenie,” uviedol. Doplnil, že z tohto dôvodu do dohody vstúpila aj tretia strana, spoločnosť PYRA spol. s r.o., ktorá disponuje potrebným oprávnením.
„Ministerstvo vnútra SR tak po troch rokoch napravilo závažné pochybenia z minulosti, ochránilo verejné financie a zabezpečilo, aby už zaplatené balisticky chránené vozidlá mohli konečne slúžiť policajtom pri výkone ich náročnej služby,“ skonštatoval minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Hovorca ministerstva poukázal, že významným benefitom urovnania je aj kompenzácia v podobe jedného motorového vozidla navyše, ktorého hodnota je takmer 150-tisíc eur s DPH.
„Kompenzácia sa započíta na zmluvnú pokutu a úroky z omeškania voči spoločnosti Effective CarService s.r.o. a zároveň dôjde k ukončeniu všetkých súdnych sporov medzi ministerstvom a dodávateľom, čím sa predíde ďalším nákladom na zdĺhavé súdne konania,” uzavrel Neumann.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo Šutaja Eštoka ukončilo spor o balistických vozidlách za bezmála milión eur – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
