 Utorok 7.4.2026
 Meniny má Zoltán
Švédski europoslanci hrozia bojkotom Štrasburgu kvôli drakonickému zákazu


gettyimages 1177176016 676x490 7.4.2026 (SITA.sk) - Jadrom sporu nie sú kvóty na emisie ani rozpočet, ale malé biele nikotínové vrecúška. Potom, čo Francúzsko zaviedlo totálny zákaz týchto produktov pod hrozbou likvidačných pokút a väzenia, pätica švédskych europoslancov odmieta chodiť na pravidelné zasadnutia do Štrasburgu.


Francúzsko s účinnosťou od stredy zaviedlo prísny zákaz všetkých orálnych nikotínových produktov, ktorý zahŕňa nielen ich predaj, ale aj nadobudnutie, držanie a užívanie. Opatrenie mieri na nikotínové vrecúška (vo Švédsku známe ako "vitt snus"), žuvačky, pelety aj tekutiny.

To, čo však vyvolalo najväčšie pobúrenie, je prísnosť trestov. Za držanie týchto produktov hrozia sankcie až do výšky 375 000 EUR. V krajnom prípade môže používateľ skončiť za mrežami až na 5 rokov.

Švédski europoslanci v liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen označili za "úplne absurdné a neprijateľné", aby švédski občania čelili odňatiu slobody za používanie produktu, ktorý je v ich krajine bežný a legálny.

Europoslanec Johan Danielsson (S&D) otvorene vyzval k zastaveniu mesačných zasadnutí parlamentu v Štrasburgu, kým bude zákaz platiť. Podľa neho nie je únosné, aby personál aj členovia parlamentu riskovali väzenie. "Ak dospelým Švédom hrozia vysoké pokuty alebo dokonca väzenie, nie je rozumné do Francúzska naďalej chodiť," uviedol pre švédsky spravodajský portál Aftonbladet.

Švédska strana argumentuje, že francúzsky dekrét zasahuje do samotného srdca vnútorného trhu Únie a obmedzuje voľný pohyb tovaru. Ak Komisia nezasiahne, Švédsko zvažuje podanie prípadu na Súdny dvor Európskej únie (ECJ).

Konflikt má však hlbší rozmer než len právny spor – ide o stret dvoch pohľadov na verejné zdravie. Zatiaľ čo francúzska vláda argumentuje rizikom závislosti a otravy nikotínom u mladých ľudí, Švédsko ukazuje na svoje dáta ako na celosvetový vzor. Švédsko sa vďaka tradícii užívania snusu (tabak v vrecúšku pod peru) a moderných nikotínových vrecúšok stalo v podstate "spoločnosťou bez dymu" (smoke-free society).

Zdroj: SITA.sk - Švédski europoslanci hrozia bojkotom Štrasburgu kvôli drakonickému zákazu © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Migaľovo ministerstvo podpísalo projekty za 16 miliónov eur, výrazné investície smerujú do stredných škôl v Prešove
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo Šutaja Eštoka ukončilo spor o balistických vozidlách za bezmála milión eur – VIDEO, FOTO

