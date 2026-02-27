|
Piatok 27.2.2026
Meniny má Alexander
Denník - Správy
27. februára 2026
Ministerstvo Šutaja Eštoka začalo s obnovou štadióna Športového centra polície v Dúbravke – VIDEO, FOTO
Tagy: Bratislava-Dúbravka Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Rekonštrukcia Športové centrum polície Verejné obstarávanie
Ministerstvo vnútra SR začína prvú etapu prác na obnove areálu Športového centra polície v bratislavskej Dúbravke. Projekt, ktorý bol v príprave od roku 2019, ...
27.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR začína prvú etapu prác na obnove areálu Športového centra polície v bratislavskej Dúbravke. Projekt, ktorý bol v príprave od roku 2019, sa po získaní právoplatného stavebného povolenia na začiatku roka 2025 posúva z prípravnej fázy do realizácie.
„Ide o jednu z najvýznamnejších investícií do športovej infraštruktúry s celoslovenským významom,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Areál športového centra slúžil policajtom aj verejnosti od roku 1986 a patril medzi najvýznamnejšie športoviská Bratislavy.
Dnes je podľa ministerstva v nevyhovujúcom technickom stave a neposkytuje vhodné zázemie pre šport. Rekonštrukcia pôvodných objektov nie je technicky ani ekonomicky možná.
„Ministerstvo vnútra sa preto rozhodlo pre systémové riešenie, výstavbu moderného športového centra, ktoré bude slúžiť ďalším generáciám," priblížilo oddelenie komunikácie rezortu vnútra. Na rozdiel od súčasného stavu ponúkne nový areál zázemie pre viacero športov.
Okrem futbalu tu bude priestor pre atletiku, box, džudo, hádzanú, basketbal, volejbal, ako aj ostatné halové a úpolové športy. Zároveň sa tu budú nachádzať priestory pre prípravu policajtov, hasičov a záchranárov.
Projekt počíta tiež s poskytnutím zázemia pre olympijskú a reprezentačnú prípravu, mládežnícky a klubový šport. Rezort vnútra plánuje aj čiastočné využitie športoviska verejnosťou. Projekt obnovy štadióna je rozdelený do štyroch etáp naplánovaných do roku 2030. Odhadované celkové náklady predstavujú 53,9 milióna eur bez DPH, pričom konečnú cenu určí verejné obstarávanie.
„Počas realizácie projektu sa predpokladá aj dosiahnutie úspor, keďže výstavba nového areálu predstavuje dlhodobo udržateľné riešenie so životnosťou najmenej 50 rokov," konštatuje ministerstvo.
V rámci prvej etapy (2026 – 2027) zrealizujú búracie práce, terénne úpravy a výstavbu technickej infraštruktúry areálu vrátane inžinierskych sietí a prípojok. Predpokladané náklady na túto etapu sú vo výške 14 miliónov eur bez DPH.
Druhá etapa (2028 – prvá polovica 2029) zahŕňa výstavbu hlavných športových objektov – športového centra, športovej haly a 100-metrového atletického tunela. V tretej a štvrtej etape sa počíta s futbalovou infraštruktúrou a streleckým areálom.
Na financovaní projektu sa podieľa rozpočet Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Fond na podporu športu poskytne dotáciu 15 miliónov eur počas piatich rokov. Zvyšok nákladov pokryje rezort vnútra. Projekt má podporu viacerých národných športových autorít, vrátane Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský futbalový zväz, či Slovenský atletický zväz, čo potvrdzuje jeho celoslovenský význam.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo Šutaja Eštoka začalo s obnovou štadióna Športového centra polície v Dúbravke – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislava-Dúbravka Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Rekonštrukcia Športové centrum polície Verejné obstarávanie
