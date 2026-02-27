|
Piatok 27.2.2026
|
27. februára 2026
Západné Slovensko čaká výcvik stíhačiek F-16, ozbrojené sily upozorňujú na možný sonický tresk
Stíhačky F-16 budú v piatok v rámci výcviku lietať nadzvukovou rýchlosťou. Ozbrojené sily (OS) SR preto upozorňujú na možný
27.2.2026 (SITA.sk) - Stíhačky F-16 budú v piatok v rámci výcviku lietať nadzvukovou rýchlosťou. Ozbrojené sily (OS) SR preto upozorňujú na možný sonický tresk. Lietadlá budú cvičiť v predpoludňajších hodinách.
„Je plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny, ktorá bude počuteľná vo viacerých oblastiach západného Slovenska,“ dodal hovorca OS SR Štefan Zemanovič s tým, že lety nadzvukovou rýchlosťou sú nevyhnutnou súčasťou výcviku leteckého personálu Vzdušných síl OS SR.
Zdroj: SITA.sk - Západné Slovensko čaká výcvik stíhačiek F-16, ozbrojené sily upozorňujú na možný sonický tresk © SITA Všetky práva vyhradené.
