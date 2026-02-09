Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. februára 2026

Ministerstvo vnútra a katolícka charita poskytli humanitárnu pomoc Kube a Jamajke


Ministerstvo vnútra sa podieľalo na poskytnutí humanitárnej pomoci Kube a Jamajke. Ministerstvo vnútra priblížilo, že pracovníci Zastupiteľského úradu SR v ...



gettyimages 2219486453 676x450 9.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra sa podieľalo na poskytnutí humanitárnej pomoci Kube a Jamajke. Ministerstvo vnútra priblížilo, že pracovníci Zastupiteľského úradu SR v Havane 4. februára odovzdali humanitárnu pomoc Slovenskej katolíckej charity (SKCH) a rezortu vnútra farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Cayo Mambí. Doručenie pomoci koordinovalo ministerstvo zahraničných vecí.


Humanitárna pomoc SKCH v hodnote 50-tisíc eur obsahovala lieky, zdravotnícky materiál a hygienické potreby. Rezort vnútra zase prispel zo svojich zásob 2 750 kilogramami trvanlivých potravín v hodnote viac ako desaťtisíc eur.

„Pomoc je určená na podporu miestnej komunity v regióne Cayo Mambí, kde farnosť pod vedením verbistu Lukáša Mizeráka dlhodobo zabezpečuje sociálnu pomoc pre obyvateľov v núdzi. Farnosti sa podarilo zriadiť vývarovňu, ktorá dvakrát týždenne poskytuje teplé jedlo viac ako 150 ľuďom," informovalo ministerstvo vnútra.

Jamajka požiadala o pomoc po ničivom hurikáne Melissa z októbra minulého roku. Zo skladových zásob ministerstva vnútra poskytli potravinové balíčky, spacie vaky, deky a skladacie postele v hodnote takmer 15-tisíc eur. Humanitárnu pomoc oficiálne odovzdali 5. februára.

Koordináciu pomoci opäť zabezpečovalo ministerstvo zahraničných vecí a tiež honorárny konzul Jamajky na Slovensku Marián Valko. „Za Slovenskú republiku pomoc odovzdal honorárny konzul Christopher Issa v sprievode zástupcu veľvyslanectva EÚ v Kingstone. Za Jamajskú stranu pomoc prijal Úrad pre pripravenosť na katastrofy a núdzové situácie (ODPEM)," priblížil rezort vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra a katolícka charita poskytli humanitárnu pomoc Kube a Jamajke © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Humanitárna pomoc
