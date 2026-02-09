|
Pondelok 9.2.2026
Meniny má Zdenko
09. februára 2026
Slovensko je už 33 rokov členom UNESCO, podľa Blanára má aj naďalej ambície posilňovať svoj hlas
Zdieľať
9.2.2026 (SITA.sk) - Slovensko si v pondelok pripomína 33. výročie členstva v Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) vyzdvihol, že SR si počas viac ako troch dekád vybudovala silné renomé aktívneho a zodpovedného partnera prispievajúceho k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, podpore vzdelávania, rozvoju vedy a upevňovaniu medzinárodného dialógu.
„UNESCO vďaka svojmu širokému mandátu ovplyvňuje takmer každého z nás v rôznych oblastiach od vzdelávania cez ochranu ľudských práv či kultúrneho dedičstva,“ povedal Blanár. UNESCO v súčasnosti združuje 194 členských krajín s cieľom rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy, ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva a komunikácie. Minister zdôraznil, že Slovensko je rešpektovaným a aktívnym partnerom pri definovaní a rozvoji rôznorodých politík či programov UNESCO, ktoré prispievajú k podpore vzájomného porozumenia, medzinárodného dialógu a mieru.
Podľa Blanára záujem SR posilňovať svoj hlas dokazuje aj aktuálne členstvo vo Výkonnej rade UNESCO. Slovensko je podľa jeho slov silným zástancom multilateralizmu a hľadania mierových riešení, a to najmä v čase rastúcich globálnych výziev, ktoré sa tiež podieľajú na budovaní podoby medzinárodného spoločenstva v oblasti vzdelávania, nových technológií, kultúry a vedy. Minister pripomenul, že tento zámer osobne deklaroval aj novému generálnemu riaditeľovi UNESCO Chálidovi al-Anánímu.
Ambície Slovenska podľa rezortu diplomacie potvrdzuje aj zvolenie SR za člena Riadiaceho výboru na vysokej úrovni pre cieľ udržateľného rozvoja – Vzdelávanie 2030. Ministerstvo priblížilo, že ide o najvyšší globálny koordinačný orgán pre vzdelávanie pod vedením UNESCO spolupodieľajúci sa na určovaní stratégie moderného vzdelávania na celom svete. Rezort pripomenul, že členstvo v UNESCO prinieslo viaceré významné zápisy na zoznamoch a programoch organizácie. Ide o osem lokalít na Zozname svetového dedičstva, deväť prvkov v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, štyri biosférické rezervácie či jeden geopark.
„Tieto zápisy chránia hodnoty s univerzálnym významom, podporujú udržateľný rozvoj regiónov a posilňujú povedomie o kultúrnej a prírodnej rozmanitosti Slovenskej republiky. Okrem nich patria pod značku UNESCO aj tri slovenské katedry, 30 pridružených škôl, jedno kreatívne a dve učiace sa mestá," uzavrelo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je už 33 rokov členom UNESCO, podľa Blanára má aj naďalej ambície posilňovať svoj hlas © SITA Všetky práva vyhradené.
