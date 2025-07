Ministerstvo vnútra bude s partnermi rokovať o optimálnom nastavení krízového riadenia štátu

Spolupráca so susednými štátmi

17.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa počas leta sústredí na rokovania, ktorých cieľom je optimálne nastaviť krízové riadenie štátu, a to v spolupráci s relevantnými partnermi. Ako rezort ďalej informoval, od participácie si sľubuje najmä spojenie problémov s riešeniami a vytvorenie mechanizmu, ktorý bude zodpovedať dnešnej dobe.Štátny tajomník MV SR Michal Kaliňák pripomenul, že prednedávnom predstavili východiská pre nový manažment krízového riadenia, pričom Koncepčnú reformu krízového riadenia a civilnej ochrany v Slovenskej republike na obdobie 2025 – 2030 schváli i vládny kabinet.„Dnes sme na ťahu s ďalšími krokmi. Preto počas leta pripravujeme pracovné rokovania s predstaviteľmi akademického prostredia, zástupcami samosprávnych združení či kolegami z okresných úradov. Samozrejme, nebudú chýbať ani stretnutia so zložkami Integrovaného záchranného systému, ale aj dobrovoľnými hasičmi či dobrovoľníkmi v oblasti krízového riadenia,“ doplnil Michal Kaliňák.MV SR má ambíciu spojiť manažérske zmeny v riadení so stabilným systémom financovania. Zároveň chce užšiu spoluprácu so záchrannými zložkami susedných štátov.„Hlavnými reformnými krokmi, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ľudí a samosprávu, sú najmä orientácia na zlepšenie informácií o rizikách a vzdelávacie aktivity, zvyšovanie znalostného povedomia o spôsoboch riešenia mimoriadnych udalostí a príprava samospráv v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany,“ uviedlo ministerstvo.Doplnilo, že posilniť sa má aj efektívna expertná úroveň krízového riadenia. V kombinácii s preventívnymi opatreniami by sa to malo prejaviť v zlepšení prípravy aj zefektívnení reakčných činností. Cieľom je dosiahnuť zníženie dopadov mimoriadnych udalostí, ale aj efektívne riadenie v prípade kríz.„Nastavením využívania moderných technológií bude podporená efektivita využitých opatrení a priebežne bude zabezpečovaná a zefektívňovaná účelová pripravenosť v jednotlivých oblastiach krízového riadenia a civilnej ochrany. Zavedením využívania komplexných analytických nástrojov, prediktívnych predpovedných modelov a simulácií bude precvičovaná a kontinuálne zlepšovaná všeobecná pripravenosť všetkých zúčastnených zložiek,“ uviedol rezort vnútra.Doplnil, že samozrejmosťou je aj postupné dobudovanie komunikačných systémov a vyrozumievacích nástrojov novej generácie. Ide napríklad o rozosielanie upozornení občanom pri hroziacom nebezpečenstve a v reálnom čase prostredníctvom mobilných telefónov. Počas jesene by sa mal konať aj špeciálny okrúhly stôl, ktorý na pôde parlamentu pripravuje MV SR v spolupráci s Parlamentným inštitútom. Venovaný bude práve novému modelu krízového riadenia.„Ak má byť štát pripravený reagovať rýchlo a účinne, krízové riadenie musí byť moderné, zrozumiteľné a najmä funkčné. Nejde len o technológie, ale aj o zručnosti, dôveru a schopnosť systémovo predvídať. Budujeme model, ktorý nebude reagovať až na problém, ale bude mu vedieť predísť,“ uzavrel Michal Kaliňák.