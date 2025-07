Zákazníci vybrali víťazné projekty, ktoré podporí Nadácia COOP Jednota

Víťazné projekty po celom Slovensku

Športoviská pre všetky generácie i podpora kultúrneho dedičstva

Už deviaty rok podporujeme komunity v regiónoch

Víťazné projekty Programu podpory lokálnych komunít 2025







COOP Jednota

Obec/mesto realizácie

Názov víťazného projektu





COOP Jednota Brezno

Šumiac

Športový dvor





COOP Jednota Čadca

Zborov nad Bystricou

Varenie v lavici





COOP Jednota Dunajská Streda

Kráľovičove Kračany

Detský zábavný park





COOP Jednota Galanta

Šalgočka

Ihrisko pre tínedžerov





COOP Jednota Humenné

Humenné

Športujú všetky generácie - Florbalový klub Humenné





COOP Jednota Komárno

Hurbanovo

Revitalizácia a modernizácia ihriska MŠK v Hurbanove





COOP Jednota Krupina

Slovenská Ľupča

Revitalizácia oddychovej zóny pri 300 ročnom hradnom dube





COOP Jednota Levice

Levice

Vytvorme karanténnu zónu pre psíkov v útulku





COOP Jednota Liptovský Mikuláš

Spišské Podhradie

Detské ihrisko Chrobáčik Spišské Podhradie





COOP Jednota Martin

Sklené

Ihrisko pre všetkých





COOP Jednota Michalovce

Strážske

DFS Stražčanik - spája nás láska k folklóru





COOP Jednota Námestovo

Hruštín

Relaxačná zóna centrum obce - farská záhrada





COOP Jednota Nitra

Alekšince

Detský areál radosti





COOP Jednota Nové Zámky

Dvory nad Žitavou

Detské ihrisko "Zelená vetvička"





COOP Jednota Poprad

Vikartovce

Modernizácia ihriska pre športové aktivity žiakov





COOP Jednota Prešov

Trnkov

Výstavba autobusovej zástavky pri predajni COOP Jednota





COOP Jednota Prievidza

Kamenec pod Vtáčnikom

Vonkajšie workout ihrisko pre žiakov základnej školy





COOP Jednota Revúca

Revúca

Revitalizácia detského ihriska





COOP Jednota Senica

Jablonové

Hráme spolu – Basketbal pre Jablonové





COOP Jednota Topoľčany

Kovarce

Detské ihrisko v parčíku pri obecnom úrade





COOP Jednota Trenčín (CJ Čadca)

Nemšová

Výsadba v meste Nemšová s dôrazom na prilákanie včiel a motýľov





COOP Jednota Trnava

Zeleneč

Spoločne na dvoch kolesách





COOP Jednota Trstená

Malatiná

Grilovací altánok - komunitné a vzdelávacie centrum





COOP Jednota Vranov nad Topľou

Merník

Výstavba autobusových zastávok





COOP Jednota Žarnovica

Nová Baňa

Na kolesách bezpečne, hravo a zdravo s COOP JEDNOTA





COOP Jednota Žilina

Štiavnik

Rozšírenie ihriska pri ZŠ o outdoor fitness prvok







O tom, ktorých 26 projektov podporí Nadácia COOP Jednota grantom z celkovej alokovanej čiastky 156 tisíc eur, rozhodli hlasovaním zákazníci v predajniach COOP Jednoty.Nadačný Program podpory lokálnych komunít je zameraný na podporu lokálnych iniciatív a na zvyšovanie kvality života v regióne. Do 9. ročníka nadačného Programu podpory lokálnych komunít bolo v priebehu dvoch mesiacov prihlásených viac ako 1 550 projektov. Regionálne COOP Jednoty z nich vybrali 26 slovenských obcí a miest, v ktorých mohli zákazníci systému COOP Jednota v záverečnom hlasovaní podporiť jeden z troch nominovaných projektov. Každý víťazný projekt, ktorý počas hlasovania dostal od miestnych občanov najvyšší počet hlasov, získava od Nadácie COOP Jednota grant do výšky 6 tisíc eur.Do Programu podpory lokálnych komunít sú zapojené všetky regionálne spotrebné družstvá, ktoré majú predajne po celom Slovensku. O víťazoch rozhodujú zákazníci. Aj tento rok mohli svojim hlasovaním podporiť mnohé užitočné a zaujímavé projekty. "Naši zákazníci boli aj tento rok aktívni a 78 projektom postúpeným do hlasovania odovzdali priamo v predajniach spolu viac ako 292 000 hlasov. Skladba víťazných projektov napovedá, že pohyb a športovanie považujú za dôležitú súčasť života všetky generácie. Teší nás, že záujem o lokálne projekty pretrváva a že aj takýmto spôsobom môžeme byť súčasťou miestneho života a jeho zveľaďovania," zdôraznil Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.V aktuálnom ročníku o grant požiadali obce, základné a materské školy, mestské alebo obecné kultúrne strediská, športové kluby, centrá i občianske združenia. Na základe hlasovania verejnosti bude v obci Slovenská Ľupča zrevitalizovaná oddychová zóna pri 300 ročnom hradnom dube, v Strážskom sa budú môcť deti vo folklórnom súbore tešiť z nových krojov, či obyvatelia Nemšovej z novej zelene, ktorá priláka viac včiel a motýľov. Nadácia najväčšieho slovenského potravinového reťazca podporí tiež výstavbu viacerých detských a workoutových ihrísk a športovísk pre všetky generácie. Na realizáciu nového detského ihriska sa môžu tešiť deti z obce Sklené, v Humennom bude podporený rozvoj florbalu, v Jablonovom basketbal. V Leviciach sa vďaka nadácii vybuduje nová karanténna zóna pre psíkov v útulku, v Zborove nad Bystricou sa deti zo základnej školy budú učiť v rámci projektu správne kombinovať potraviny, chápať ich výživovú hodnotu a techniku vhodnej prípravy chutných jedál. "Teší nás rôznorodosť projektov, ktorá odzrkadľuje pestrosť Slovenska. Tohtoročným víťazom programu blahoželáme a želáme veľa energie pri realizovaní ich zámerov," dodáva J. Bilinský.Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota spoločne so svojimi partnermi prvý raz v roku 2017. Za osem rokov podporil Program finančným grantom viac ako 200 projektov, čím na rozvoj lokálnych komunít vo všetkých regiónoch Slovenska prispel celkovou sumou takmer 1,2 milióna eur. V tomto ročníku pribudne 26 nových projektov, z ktorých každý môže čerpať sumu do výšky 6 tisíc eur. Vďaka verejnoprospešným aktivitám tradičnej slovenskej maloobchodnej siete mohli v desiatkach miest a obcí vzniknúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky, mobiliár, turistické trasy či letné kino. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské i dopravné ihriská, vysadili zeleň, upravili chodníky i autobusové zastávky. V roku 2021 oslávila Nadácia COOP Jednota 20. výročie svojho vzniku. Okrem rozvoja lokálnych komunít podporuje slovenské zdravotníctvo nákupom dôležitých prístrojov do nemocníc a zdravotníckych zariadení a poskytuje tiež sociálnu pomoc jednotlivcom, najmä deťom s ťažkým zdravotným postihnutím.Viac informácií nájdete na webstránke nadačného programu www.lokalnekomunity.sk