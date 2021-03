Ministerstvo vnútra chce obnoviť vozový park, nahradiť by mali autá staršie ako 12 rokov

S mapovaním začali vlani

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR (MV SR) plánuje vymeniť vozidlá staršie ako 12 rokov a s viac ako 250-tisíc najazdenými kilometrami. Rezort vnútra analyzoval stav vozového parku a vypracoval Plán obnovy vozidiel MV SR na roky 2021 až 2025.Ako v tlačovej správe informovala riaditeľka tlačového odboru kancelárie ministra vnútra Barbara Túrosová, v rezorte vnútra totiž doposiaľ neexistovala žiadna rámcová zmluva na nákup vozidiel. MV SR v roku 2020 začalo s mapovaním stavu ekonomického zabezpečenia rezortu a dospelo k záveru, že „značnej časti“ komodít chýba koncepčné riešenie.Zámerom MV SR je vybudovať moderný, efektívny a ekologický vozový park. Súčasťou obnovy bude aj jeho optimalizácia formou zdieľania vozidiel, vrátane prehodnotenia počtov vozidiel na konkrétne pracoviská. Optimalizácia by mala zároveň zabezpečiť rovnomerné opotrebovanie a používanie vozidiel na jednotlivých pracoviskách. Ministerstvo vnútra zároveň súbežne spustilo projekt „Zelené MV SR“, kde formou bezplatnej zápožičky testuje možnosti nasadenia ekologických vozidiel.Súčasné vedenie ministerstva vnútra identifikovalo „veľké nedostatky“ pri zabezpečení výstroja pre policajtov a hasičov. Rezort vnútra už začiatkom tohto zaobstaral sedem typov obuvi v celom veľkostnom sortimente, tričká aj polokošele. Hasičom od roku 2013 chýbali súčasti výstroja v hodnote takmer štyroch miliónov eur.„Po dlhých rokoch tak hasiči dostali ťažké zásahové odevy a rukavice, ku ktorým čoskoro pribudnú zásahové prilby a ďalšie doplnky, bez ktorých nemôžu zasahovať,“ uviedol rezort s tým, že pripravený je aj nákup rovnošiat, vrchných odevov a ďalších výstrojných súčastí.Ministerstvo pripravuje a dokončuje verejné obstarávanie systémov a zariadení. Národné personalizačné centrum Prezídia Policajného zboru by čoskoro malo dostať novú linku na výrobu dokladov, prostredníctvom ktorej bude vydávať elektronické doklady pre systém e-Zdravie.„Vzhľadom na záujem štátnych inštitúcií o služby vládneho cloudu je potrebné rozšíriť a obmeniť jeho hardvér. Modernizuje sa vyvolávací systém na klientskych pracoviskách, s čím súvisí aj obstaranie nových používateľských kioskov,“ pokračoval rezort. Pracoviská dokladov, dopravné inšpektoráty i oddelenia cudzineckej polície by mali vybaviť novou výpočtovou technikou. Pre hasičov plánuje MV SR obstarať systém krízovej mobilnej komunikácie.Na budúci rok plánuje ministerstvo vnútra spustiť 164 investičných akcií v celkovom objeme 46 miliónov eur. Ich cieľom je vylepšiť stav a predĺžiť životnosť budov v správe rezortu, znížiť ich energetickú náročnosť a vylepšiť pracovné prostredie pre klientov i zamestnancov.Plánovaná je rekonštrukcia desiatich budov klientskych centier, v rámci bežnej investičnej výstavby chce rezort vnútra opraviť 59 stavieb. „Pokračovať sa bude aj v budovaní špeciálnych výsluchových miestností. Úpravy pre ekologickejšie a lacnejšie fungovanie plánujeme postupne na 45-tich budovách, pre ďalších 42 pripravujeme projekty,“ doplnilo MV SR.