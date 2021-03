Tínedžerka vliezla do kontajnera na oblečenie, za krádež jej hrozí väzenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Iba 14-ročné dievča z obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok čelí obvineniu z krádeže. Spolu s 12-ročným chlapcom ešte v decembri minulého roka o polnoci vliezla do jedného z kežmarských kontajnerov na textil.Ako ďalej informovala prešovská krajská hovorkyňa Jana Ligdayová , chlapec ju vtlačil do kontajnera cez otvor na vhadzovanie vecí a dievča odtiaľ ukradlo oblečenie a prestieradlo. Hovorkyňa pripomenula, že aj takéto konanie je v rozpore so zákonom. Obvinenej vzhľadom na jej vek hrozí jeden rok odňatia slobody.