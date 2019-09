Ministerstvo vnútra chce riešiť problémy v územnej samospráve

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Bratislava 17. septembra (TASR) – Ministerstvo vnútra SR deklaruje záujem na dobrom systémovom riešení problémov v územnej samospráve. Reaguje tak na minulotýždňové vyhlásenie Združenia miest a obcí Slovenska. To realizovalo audit preneseného výkonu štátnej správy, čiže úkonov, ktoré pre štát realizujú mestá a obce.Rezort vnútra pre TASR uviedol, že práve spustil v spolupráci s Centrom expertízy Rady Európy projektspresnilo pre TASR ministerstvo.Pripomína, že v roku 2018 v rámci novely zákona o obecnom zriadení prijalo pripomienku ministerstva financií, na základe ktorej sa ustanovila povinnosť obcí, ktoré sú sídlom spoločných obecných úradov (ktoré pre väčšinu obcí administratívne zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy), raz za dva roky poskytnúť ministerstvu vnútra údaje o financovaní a činnostiach spoločného obecného úradu.Povinnosť vyplniť túto správu budú mať obce, ktoré sú sídlom spoločného obecného úradu, prvýkrát v roku 2020. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje elektronický systém, prostredníctvom ktorého budú obce, ktoré sú sídlami spoločných obecných úradov, dáta poskytovať.skonštatoval rezort.Priznáva, že zástupcovia samosprávnych orgánov konštatovali, že index inflácie v národnom hospodárstve od účinnosti výnosov, na základe ktorých sa vypočítavajú dotácie pre obce a mestské časti na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, výrazne vzrástol. A to nielen v oblasti mzdových prostriedkov, ale aj pri prevádzkových výdavkoch a súčasne sa legislatívou zmenili aj ďalšie nároky pre zamestnancov (napríklad rekreácie).upozornilo ministerstvo.Ministerstvo školstva pre TASR uviedlo, že povinnosť štátu zabezpečiť financovanie preneseného výkonu štátnej správy k obciam je legislatívne upravená, ide teda len o výšku finančných prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte.podotklo ministerstvo. Zároveň vysvetľuje, že právne predpisy neustanovujú povinnosť každej obci zriadiť základnú školu, ale len povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom.ZMOS na základe výsledkov auditu minulý týždeň vyhlásil, že predstava o tom, že štát uhrádza náklady na prenesený výkon, ako mu to ukladá Ústava SR, je fikcia. Na viacerých úsekoch postupuje podľa združenia štát tak, že objem finančných prostriedkov na krytie nákladov na prenesený výkon štátnej správy sa od decentralizácie vôbec nemenil.povedal hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS-u Michal Kaliňák.