RTVS vníma uznesenie NR SR o koncesiách ako prirodzený krok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - RTVS si váži ľudí, ktorí sú po celoživotnej práci na zaslúženom aktívnom odpočinku, a preto vníma zrušenie úhrad za služby verejnosti pre túto skupinu občanov ako prirodzený civilizačný krok. V reakcii na utorňajšie schválenie novely zákona o úhrade za služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS), ktorou sa od platenia tzv. koncesionárskych poplatkov oslobodzujú seniori a poberatelia dávok v hmotnej núdzi, to uviedol generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník.Poukázal v tejto súvislosti na to, že iniciatíva poslancov SNS bola podporená naprieč celým politickým spektrom, keďže za novelu zákona hlasovalo 109 poslancov Národnej rady (NR) SR. "dodal k aktuálnej legislatívnej úprave.Plénum Národnej rady SR v utorok schválilo návrh, aby tzv. koncesionárske poplatky nemuseli platiť dôchodcovia a poberatelia dávok v hmotnej núdzi. Doteraz tieto skupiny osôb platili poplatky v polovičnej sadzbe.Plénum rovnako schválilo pozmeňujúci návrh poslanca SNS Karola Farkašovského, upravujúci časový rozsah vysielania reklamy, ktorý by mal aspoň čiastočne kompenzovať výpadok príjmov z koncesionárskych poplatkov.skonštatoval Farkašovský.