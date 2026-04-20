Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Ministerstvo vnútra chce rozšíriť využívanie dronov, reaguje tak na vznik novodobého problému
20.4.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR plánuje rozšíriť využívanie bezpilotných prostriedkov, teda dronov, pri ochrane štátu, najmä v oblasti ochrany hraníc, kritickej infraštruktúry a podpory záchranných zložiek. Ako rezort informoval, reaguje tak na nové bezpečnostné hrozby aj technologický vývoj v oblasti umelej inteligencie.
Ministerstvo má v súčasnosti k dispozícii viac ako 200 dronov a viac ako 300 vyškolených operátorov. Technológiu konkrétne využívajú Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor aj zložky krízového riadenia pri monitorovaní situácie, pátraní, záchranných operáciách či dohľade nad bezpečnosťou.
„Využívanie dronov je dnes svetovým aj európskym trendom. Moderné technológie nám umožňujú efektívnejšie chrániť hranice, monitorovať situáciu a rýchlo reagovať na krízové situácie,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok počas prvého dňa Národného fóra o C-UAS, obrane a ochrane štátnych hraníc, ktoré Ministerstvo obrany SR organizuje v dňoch 20. až 21. apríla v Častej-Papierničke.
Osobitný význam majú podľa rezortu vnútra drony pri ochrane vonkajšej hranice schengenského priestoru, najmä na úseku medzi Slovenskom a Ukrajinou, kde približne tretina hranice nie je pokrytá fyzickými bariérami pre náročný terén. Čoraz častejším javom a pre bezpečnostné zložky úplne nový typ problému je zároveň pašeráctvo pomocou dronov.
Kým v minulosti sa podľa ministerstva vnútra nelegálny tovar prevážal najmä autami alebo pešo cez hranice, dnes dokážu malé bezpilotné lietadlá preletieť desiatky kilometrov bez toho, aby si ich niekto všimol. Ich najväčšou výhodou zároveň je schopnosť dostať sa nepozorovane aj do hustých lesov, horského terénu alebo na úseky hraníc bez zabezpečenia. Pašeráci tak môžu doručovať menšie zásielky s cigaretami či drogami a pre políciu a ďalšie zložky to znamená, že tradičné metódy kontroly už nestačia.
„Práve v týchto ťažko dostupných úsekoch nám bezpilotné prostriedky umožňujú efektívne kontrolovať územie a rýchlo nasmerovať hliadky tam, kde je to potrebné,“ zdôraznil vnútra minister.
Drony podľa rezortu vnútra umožňujú rýchle nasadenie, pokrytie rozsiahleho územia a poskytovanie dát v reálnom čase. Pomáhajú tak reagovať na nelegálnu migráciu aj cezhraničnú trestnú činnosť. Rezort preto plánuje v najbližšom období rozšíriť nielen technické kapacity, ale aj počet vyškolených operátorov. Súčasťou rozvoja sú aj pilotné projekty, napríklad využitie dronov v horskej záchrannej službe pri pátraní po osobách v ťažko dostupnom teréne.
„Chceme systematicky rozširovať dronovú techniku aj kapacity ľudí, ktorí ju vedia efektívne využívať v praxi – pre políciu, hasičov aj ochranu štátu,“ doplnil Šutaj Eštok.
Ministerstvo zároveň zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce s Ministerstvom obrany SR. Cieľom je lepšia koordinácia civilných a vojenských zložiek pri ochrane kritickej infraštruktúry a hraníc. Podľa rezortu si aktuálna bezpečnostná situácia, vrátane možných dôsledkov vývoja na Ukrajine, vyžaduje zvýšenú pripravenosť na nové formy rizík, vrátane nelegálnej migrácie a hybridných hrozieb.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra chce rozšíriť využívanie dronov, reaguje tak na vznik novodobého problému © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetový trend
