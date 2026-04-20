Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marcel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. apríla 2026

Progresívci prišli po informáciách o ovplyvňovaní volieb s konkrétnymi krokmi, hovoria o obrovskom škandále – VIDEO


Zdieľať
665489632cab1719775125 scaled 1 676x451 20.4.2026 (SITA.sk) -



Zdôraznil, že prepustenie viac ako 2 200 odsúdených prevádzačov a uvoľnenie režimu na to, aby mohli prísť migranti na slovenskú hranicu, je hazardom s bezpečnosťou SR, úmyselné poškodenie bezpečnostných záujmov krajiny a spolčenie sa s cudzou mocou s cieľom ovplyvniť výsledok volieb.

Toto nie je nejaká "kauzička"


„Musím dnes znovu zopakovať, že považujeme Fica za protislovenského premiéra,“ vyhlásil Šimečka. Nasledujúce kroky PS v tejto súvislosti predstavila poslankyňa Zuzana Števulová. Informácie o tom, že mohlo dochádzať k ovplyvňovaniu volieb v prospech Roberta Fica, sú podľa jej slov veľmi vážne a zásadné.

„To nie je nejaká kauzička, kde z komára robia slona, ako sa to snažil urobiť Fico, keď si vymyslel celý príbeh o tom, ako Veľká Británia údajne ovplyvnila voľby,“ zdôraznila Števulová s tým, že tento príbeh Ficovi úplne rozbila polícia a generálna prokuratúra, keď skonštatovali, že nič také sa nestalo.

Od Gašpara sa pravdy nedočkáme


Podľa PS aj vzhľadom na to, že sa premiér snažil vymyslieť príbeh, ktorý prešetrovali orgány, je aj v tomto prípade potrebné postupovať primerane, a venovať sa týmto informáciám rovnako vážne, ako sa chcela vládna koalícia venovať vymyslenému príbehu o Veľkej Británii. Progresívci budú preto v Národnej rade (NR) SR iniciovať zvolanie mimoriadneho výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS).

„Je to predovšetkým SIS, ktorá by mala povedať, akými informáciami presne disponovala v lete 2023, akého charakteru boli tieto informácie a akým spôsobom s nimi naložila,“ informovala Števulová s tým, že PS navrhne, aby na výbore vystúpil aj bývalý riaditeľ SIS Michal Aláč, prípadne zastupujúci námestník, ktorý po ňom prevzal vedenie, keď bol Aláč odvolaný.

„Dnes totiž vedie SIS Pavol Gašpar. A je úplne jasné, že od neho sa pravdy nedočkáme,“ dala Števulová. Zdôraznila, že ak sú informácie budúceho maďarského premiéra pravdivé, tak aktivita Orbána a Fica má presahy na právo EÚ a ohrozila fungovanie schengenského priestoru.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ohrozenie bezpečnosti Únie


Podľa poslankyne tak došlo k ohrozeniu vnútornej bezpečnosti EÚ. Iniciovať preto budú aj európsky výbor a brannobezpečnostný výbor. Progresívci súčasne predložia do NR SR uznesenie, podobne, ako sa to predtým snažila urobiť koalícia.

PS bude žiadať, aby parlament prijal uznesenie, v ktorom vyjadrí hlboké znepokojenie nad závažnými informáciami, ktoré prezentoval Magyar a aby vyzval slovenské orgány na poskytnutie plnej súčinnosti pri vyšetrovní týchto informácií. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanár (Smer-SD) vyzvali, aby si predvolal maďarského veľvyslanca.

„Je absurdné, že Blanár pri takejto kauze nerobí nič,“ vyhlásila Števulová, ktorá si myslí, že Blanárov nezáujem súvisí s tým, že pozná veľmi dobre celú pravdu. PS súčasne navrhuje, aby ministerstvo vnútra zriadilo vyšetrovací tím, ktorý poskytne plnú súčinnosť Maďarsku v prípadnom vyšetrovaní.

Fico prišiel o spojenca v Maďarsku


Ministerstvo spravodlivosti zase žiadajú, aby zriadilo špeciálnu komisiu zloženú z poslancov koalície, opozície a odborníkov, ktorí rovnako kauzu prešetria a budú dohliadať na všetky ďalšie kroky, ktoré sa v tejto súvislosti udejú. Peter Bátor (PS) podotkol, že strašenie je jeden z najúčinnejších nástrojov Roberta Fica.

„Straší dlžobnými kockami, prevratom, rôznymi kauzami, Veľkou Britániou a tým, ako nám tu ide manipulovať voľby a zatiaľ sa v tichosti dejú úplne iné veci, ktoré sú vždy v réžii Smeru, ich kamarátov alebo spriaznených politických strán,“ povedal Bátor.

Fico má však teraz jeden problém. A to ten, že v Maďarsku už nemá kamaráta a nastúpi premiér, ktorý bude otvorene hovoriť o tom, čo sa tam dialo. Informácie, ktoré poskytuje maďarská strana sa nateraz podľa neho zdajú oveľa dôveryhodnejšie než tie, ktoré poskytuje verejnosti slovenská vláda.







Zdroj: SITA.sk - Progresívci prišli po informáciách o ovplyvňovaní volieb s konkrétnymi krokmi, hovoria o obrovskom škandále – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 