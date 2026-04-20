Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Progresívci prišli po informáciách o ovplyvňovaní volieb s konkrétnymi krokmi, hovoria o obrovskom škandále – VIDEO
Tagy: brannobezpečnostný výbor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér Minister spravodlivosti SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ovplyvňovanie Predseda hnutia Progresívne Slovensko Premiér Slovenskej republiky Výbor na kontrolu SIS
Zdôraznil, že prepustenie viac ako 2 200 odsúdených prevádzačov a uvoľnenie režimu na to, aby mohli prísť migranti na slovenskú hranicu, je hazardom s bezpečnosťou SR, ...
20.4.2026 (SITA.sk) -
Zdôraznil, že prepustenie viac ako 2 200 odsúdených prevádzačov a uvoľnenie režimu na to, aby mohli prísť migranti na slovenskú hranicu, je hazardom s bezpečnosťou SR, úmyselné poškodenie bezpečnostných záujmov krajiny a spolčenie sa s cudzou mocou s cieľom ovplyvniť výsledok volieb.
„Musím dnes znovu zopakovať, že považujeme Fica za protislovenského premiéra,“ vyhlásil Šimečka. Nasledujúce kroky PS v tejto súvislosti predstavila poslankyňa Zuzana Števulová. Informácie o tom, že mohlo dochádzať k ovplyvňovaniu volieb v prospech Roberta Fica, sú podľa jej slov veľmi vážne a zásadné.
„To nie je nejaká kauzička, kde z komára robia slona, ako sa to snažil urobiť Fico, keď si vymyslel celý príbeh o tom, ako Veľká Británia údajne ovplyvnila voľby,“ zdôraznila Števulová s tým, že tento príbeh Ficovi úplne rozbila polícia a generálna prokuratúra, keď skonštatovali, že nič také sa nestalo.
Podľa PS aj vzhľadom na to, že sa premiér snažil vymyslieť príbeh, ktorý prešetrovali orgány, je aj v tomto prípade potrebné postupovať primerane, a venovať sa týmto informáciám rovnako vážne, ako sa chcela vládna koalícia venovať vymyslenému príbehu o Veľkej Británii. Progresívci budú preto v Národnej rade (NR) SR iniciovať zvolanie mimoriadneho výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS).
„Je to predovšetkým SIS, ktorá by mala povedať, akými informáciami presne disponovala v lete 2023, akého charakteru boli tieto informácie a akým spôsobom s nimi naložila,“ informovala Števulová s tým, že PS navrhne, aby na výbore vystúpil aj bývalý riaditeľ SIS Michal Aláč, prípadne zastupujúci námestník, ktorý po ňom prevzal vedenie, keď bol Aláč odvolaný.
„Dnes totiž vedie SIS Pavol Gašpar. A je úplne jasné, že od neho sa pravdy nedočkáme,“ dala Števulová. Zdôraznila, že ak sú informácie budúceho maďarského premiéra pravdivé, tak aktivita Orbána a Fica má presahy na právo EÚ a ohrozila fungovanie schengenského priestoru.
Podľa poslankyne tak došlo k ohrozeniu vnútornej bezpečnosti EÚ. Iniciovať preto budú aj európsky výbor a brannobezpečnostný výbor. Progresívci súčasne predložia do NR SR uznesenie, podobne, ako sa to predtým snažila urobiť koalícia.
PS bude žiadať, aby parlament prijal uznesenie, v ktorom vyjadrí hlboké znepokojenie nad závažnými informáciami, ktoré prezentoval Magyar a aby vyzval slovenské orgány na poskytnutie plnej súčinnosti pri vyšetrovní týchto informácií. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanár (Smer-SD) vyzvali, aby si predvolal maďarského veľvyslanca.
„Je absurdné, že Blanár pri takejto kauze nerobí nič,“ vyhlásila Števulová, ktorá si myslí, že Blanárov nezáujem súvisí s tým, že pozná veľmi dobre celú pravdu. PS súčasne navrhuje, aby ministerstvo vnútra zriadilo vyšetrovací tím, ktorý poskytne plnú súčinnosť Maďarsku v prípadnom vyšetrovaní.
Ministerstvo spravodlivosti zase žiadajú, aby zriadilo špeciálnu komisiu zloženú z poslancov koalície, opozície a odborníkov, ktorí rovnako kauzu prešetria a budú dohliadať na všetky ďalšie kroky, ktoré sa v tejto súvislosti udejú. Peter Bátor (PS) podotkol, že strašenie je jeden z najúčinnejších nástrojov Roberta Fica.
„Straší dlžobnými kockami, prevratom, rôznymi kauzami, Veľkou Britániou a tým, ako nám tu ide manipulovať voľby a zatiaľ sa v tichosti dejú úplne iné veci, ktoré sú vždy v réžii Smeru, ich kamarátov alebo spriaznených politických strán,“ povedal Bátor.
Fico má však teraz jeden problém. A to ten, že v Maďarsku už nemá kamaráta a nastúpi premiér, ktorý bude otvorene hovoriť o tom, čo sa tam dialo. Informácie, ktoré poskytuje maďarská strana sa nateraz podľa neho zdajú oveľa dôveryhodnejšie než tie, ktoré poskytuje verejnosti slovenská vláda.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci prišli po informáciách o ovplyvňovaní volieb s konkrétnymi krokmi, hovoria o obrovskom škandále – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdôraznil, že prepustenie viac ako 2 200 odsúdených prevádzačov a uvoľnenie režimu na to, aby mohli prísť migranti na slovenskú hranicu, je hazardom s bezpečnosťou SR, úmyselné poškodenie bezpečnostných záujmov krajiny a spolčenie sa s cudzou mocou s cieľom ovplyvniť výsledok volieb.
Toto nie je nejaká "kauzička"
„Musím dnes znovu zopakovať, že považujeme Fica za protislovenského premiéra,“ vyhlásil Šimečka. Nasledujúce kroky PS v tejto súvislosti predstavila poslankyňa Zuzana Števulová. Informácie o tom, že mohlo dochádzať k ovplyvňovaniu volieb v prospech Roberta Fica, sú podľa jej slov veľmi vážne a zásadné.
„To nie je nejaká kauzička, kde z komára robia slona, ako sa to snažil urobiť Fico, keď si vymyslel celý príbeh o tom, ako Veľká Británia údajne ovplyvnila voľby,“ zdôraznila Števulová s tým, že tento príbeh Ficovi úplne rozbila polícia a generálna prokuratúra, keď skonštatovali, že nič také sa nestalo.
Od Gašpara sa pravdy nedočkáme
Podľa PS aj vzhľadom na to, že sa premiér snažil vymyslieť príbeh, ktorý prešetrovali orgány, je aj v tomto prípade potrebné postupovať primerane, a venovať sa týmto informáciám rovnako vážne, ako sa chcela vládna koalícia venovať vymyslenému príbehu o Veľkej Británii. Progresívci budú preto v Národnej rade (NR) SR iniciovať zvolanie mimoriadneho výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS).
„Je to predovšetkým SIS, ktorá by mala povedať, akými informáciami presne disponovala v lete 2023, akého charakteru boli tieto informácie a akým spôsobom s nimi naložila,“ informovala Števulová s tým, že PS navrhne, aby na výbore vystúpil aj bývalý riaditeľ SIS Michal Aláč, prípadne zastupujúci námestník, ktorý po ňom prevzal vedenie, keď bol Aláč odvolaný.
„Dnes totiž vedie SIS Pavol Gašpar. A je úplne jasné, že od neho sa pravdy nedočkáme,“ dala Števulová. Zdôraznila, že ak sú informácie budúceho maďarského premiéra pravdivé, tak aktivita Orbána a Fica má presahy na právo EÚ a ohrozila fungovanie schengenského priestoru.
Ohrozenie bezpečnosti Únie
Podľa poslankyne tak došlo k ohrozeniu vnútornej bezpečnosti EÚ. Iniciovať preto budú aj európsky výbor a brannobezpečnostný výbor. Progresívci súčasne predložia do NR SR uznesenie, podobne, ako sa to predtým snažila urobiť koalícia.
PS bude žiadať, aby parlament prijal uznesenie, v ktorom vyjadrí hlboké znepokojenie nad závažnými informáciami, ktoré prezentoval Magyar a aby vyzval slovenské orgány na poskytnutie plnej súčinnosti pri vyšetrovní týchto informácií. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanár (Smer-SD) vyzvali, aby si predvolal maďarského veľvyslanca.
„Je absurdné, že Blanár pri takejto kauze nerobí nič,“ vyhlásila Števulová, ktorá si myslí, že Blanárov nezáujem súvisí s tým, že pozná veľmi dobre celú pravdu. PS súčasne navrhuje, aby ministerstvo vnútra zriadilo vyšetrovací tím, ktorý poskytne plnú súčinnosť Maďarsku v prípadnom vyšetrovaní.
Fico prišiel o spojenca v Maďarsku
Ministerstvo spravodlivosti zase žiadajú, aby zriadilo špeciálnu komisiu zloženú z poslancov koalície, opozície a odborníkov, ktorí rovnako kauzu prešetria a budú dohliadať na všetky ďalšie kroky, ktoré sa v tejto súvislosti udejú. Peter Bátor (PS) podotkol, že strašenie je jeden z najúčinnejších nástrojov Roberta Fica.
„Straší dlžobnými kockami, prevratom, rôznymi kauzami, Veľkou Britániou a tým, ako nám tu ide manipulovať voľby a zatiaľ sa v tichosti dejú úplne iné veci, ktoré sú vždy v réžii Smeru, ich kamarátov alebo spriaznených politických strán,“ povedal Bátor.
Fico má však teraz jeden problém. A to ten, že v Maďarsku už nemá kamaráta a nastúpi premiér, ktorý bude otvorene hovoriť o tom, čo sa tam dialo. Informácie, ktoré poskytuje maďarská strana sa nateraz podľa neho zdajú oveľa dôveryhodnejšie než tie, ktoré poskytuje verejnosti slovenská vláda.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci prišli po informáciách o ovplyvňovaní volieb s konkrétnymi krokmi, hovoria o obrovskom škandále – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: brannobezpečnostný výbor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér Minister spravodlivosti SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ovplyvňovanie Predseda hnutia Progresívne Slovensko Premiér Slovenskej republiky Výbor na kontrolu SIS
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra chce rozšíriť využívanie dronov, reaguje tak na vznik novodobého problému
Ministerstvo vnútra chce rozšíriť využívanie dronov, reaguje tak na vznik novodobého problému
<< predchádzajúci článok
Nehoda v senickom okrese si vyžiadala dva životy, muž šoféroval bez vodičského preukazu
Nehoda v senickom okrese si vyžiadala dva životy, muž šoféroval bez vodičského preukazu