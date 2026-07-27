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27. júla 2026
Ministerstvo vnútra chystá modernizáciu centrálneho informačného systému, občanov čakajú dočasné obmedzenia
Z dôvodu prechodu na novú verziu systému a migrovaním do moderného technologického prostredia bude podľa ministerstva od 29. júla od 17:00 do 2. augusta plánovaná technická odstávka. Ministerstvo ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Z dôvodu prechodu na novú verziu systému a migrovaním do moderného technologického prostredia bude podľa ministerstva od 29. júla od 17:00 do 2. augusta plánovaná technická odstávka.
Ministerstvo vnútra v týchto dňoch začína s modernizáciou centrálneho informačného systému na správu a evidenciu dokumentov a spisov. Ako rezort informoval, cieľom je zvýšiť bezpečnosť, stabilitu a spoľahlivosť systému a pripraviť ho na efektívnejšie fungovanie v budúcnosti.
Z dôvodu prechodu na novú verziu systému a migrovaním do moderného technologického prostredia bude podľa ministerstva od 29. júla od 17:00 do 2. augusta plánovaná technická odstávka. Termín bol podľa rezortu zvolený tak, aby obmedzenia čo najmenej zasiahli do fungovania úradu a služieb poskytovaných občanom.
„Počas odstávky nebude možné vykonávať úkony, pri ktorých je potrebné pracovať s elektronickými spismi a dokumentmi. Vybavenie niektorých podaní, žiadostí a ďalších úradných záležitostí sa preto môže dočasne predĺžiť," upozornil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Občania podľa neho budú môcť svoje elektronické podania naďalej odosielať prostredníctvom elektronických schránok a služieb. Ich zaevidovanie a ďalšie spracovanie však môže byť obmedzené a uskutočnené až po opätovnom spustení systému.
Po dokončení modernizácie ministerstvo vnútra dôkladne preverí fungovanie systému aj jeho prepojenie s ďalšími informačnými systémami a následne obnoví plnú prevádzku. „Rezort vnútra zároveň prijal organizačné a technické opatrenia, aby bol dopad odstávky čo najmenší. Za prípadné spôsobené problémy sa verejnosti ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie," doplnil Neumann.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra chystá modernizáciu centrálneho informačného systému, občanov čakajú dočasné obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra v týchto dňoch začína s modernizáciou centrálneho informačného systému na správu a evidenciu dokumentov a spisov. Ako rezort informoval, cieľom je zvýšiť bezpečnosť, stabilitu a spoľahlivosť systému a pripraviť ho na efektívnejšie fungovanie v budúcnosti.
Z dôvodu prechodu na novú verziu systému a migrovaním do moderného technologického prostredia bude podľa ministerstva od 29. júla od 17:00 do 2. augusta plánovaná technická odstávka. Termín bol podľa rezortu zvolený tak, aby obmedzenia čo najmenej zasiahli do fungovania úradu a služieb poskytovaných občanom.
„Počas odstávky nebude možné vykonávať úkony, pri ktorých je potrebné pracovať s elektronickými spismi a dokumentmi. Vybavenie niektorých podaní, žiadostí a ďalších úradných záležitostí sa preto môže dočasne predĺžiť," upozornil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Občania podľa neho budú môcť svoje elektronické podania naďalej odosielať prostredníctvom elektronických schránok a služieb. Ich zaevidovanie a ďalšie spracovanie však môže byť obmedzené a uskutočnené až po opätovnom spustení systému.
Po dokončení modernizácie ministerstvo vnútra dôkladne preverí fungovanie systému aj jeho prepojenie s ďalšími informačnými systémami a následne obnoví plnú prevádzku. „Rezort vnútra zároveň prijal organizačné a technické opatrenia, aby bol dopad odstávky čo najmenší. Za prípadné spôsobené problémy sa verejnosti ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie," doplnil Neumann.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra chystá modernizáciu centrálneho informačného systému, občanov čakajú dočasné obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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