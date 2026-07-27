|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Božena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. júla 2026
Pri americkom konzuláte v kanadskom Toronte sa opäť strieľalo, nikto neutrpel zranenia
Polícia vyšetruje druhý ozbrojený incident pri diplomatickom objekte za posledné štyri mesiace. Páchatelia po streľbe ušli. V blízkosti amerického konzulátu v kanadskom
Zdieľať
27.7.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje druhý ozbrojený incident pri diplomatickom objekte za posledné štyri mesiace. Páchatelia po streľbe ušli.
V blízkosti amerického konzulátu v kanadskom Toronte zaznela v pondelok nadránom streľba, pri ktorej sa nikto nezranil.
Ide už o druhý podobný incident pri diplomatickom objekte za posledné štyri mesiace, informovala kanadská polícia.
Policajti podľa príspevku torontskej polície na sociálnej sieti X počuli v oblasti výstrely a krátko nato videli z miesta unikať biely sedan.
Okolie uzavreli a na mieste zaistili nábojnice. Podozrivých zatiaľ neidentifikovali. Americký konzulát poďakoval polícii za jej zásah pri pondelkovej streľbe.
K podobnému incidentu došlo pri konzuláte aj 10. marca, keď dvaja muži vystrelili na budovu niekoľkokrát.
Polícia vtedy prípad označila za incident súvisiaci s národnou bezpečnosťou, čo viedlo k sprísneniu ochrany amerických a izraelských diplomatických objektov v Toronte počas konfliktu na Blízkom východe.
V júni polícia v súvislosti s marcovou streľbou zadržala dvoch mužov vo veku 18 a 19 rokov. Podľa vyšetrovateľov boli naverbovaní na páchanie násilných činov, ďalšie podrobnosti však nezverejnili.
Polícia zároveň preveruje aj ďalšie prípady streľby s opakujúcim sa a podobným spôsobom vykonania, vrátane útoku na synagógu v Toronte z 2. marca.
Zdroj: SITA.sk - Pri americkom konzuláte v kanadskom Toronte sa opäť strieľalo, nikto neutrpel zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
V blízkosti amerického konzulátu v kanadskom Toronte zaznela v pondelok nadránom streľba, pri ktorej sa nikto nezranil.
Ide už o druhý podobný incident pri diplomatickom objekte za posledné štyri mesiace, informovala kanadská polícia.
Strelci utiekli
Policajti podľa príspevku torontskej polície na sociálnej sieti X počuli v oblasti výstrely a krátko nato videli z miesta unikať biely sedan.
Okolie uzavreli a na mieste zaistili nábojnice. Podozrivých zatiaľ neidentifikovali. Americký konzulát poďakoval polícii za jej zásah pri pondelkovej streľbe.
Národná bezpečnosť
K podobnému incidentu došlo pri konzuláte aj 10. marca, keď dvaja muži vystrelili na budovu niekoľkokrát.
Polícia vtedy prípad označila za incident súvisiaci s národnou bezpečnosťou, čo viedlo k sprísneniu ochrany amerických a izraelských diplomatických objektov v Toronte počas konfliktu na Blízkom východe.
Dvoch zadržali
V júni polícia v súvislosti s marcovou streľbou zadržala dvoch mužov vo veku 18 a 19 rokov. Podľa vyšetrovateľov boli naverbovaní na páchanie násilných činov, ďalšie podrobnosti však nezverejnili.
Polícia zároveň preveruje aj ďalšie prípady streľby s opakujúcim sa a podobným spôsobom vykonania, vrátane útoku na synagógu v Toronte z 2. marca.
Zdroj: SITA.sk - Pri americkom konzuláte v kanadskom Toronte sa opäť strieľalo, nikto neutrpel zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra chystá modernizáciu centrálneho informačného systému, občanov čakajú dočasné obmedzenia
Ministerstvo vnútra chystá modernizáciu centrálneho informačného systému, občanov čakajú dočasné obmedzenia
<< predchádzajúci článok
Krádeže áut v Košiciach vyriešila rozsiahla policajná akcia, zadržali podozrivých cudzincov – VIDEO
Krádeže áut v Košiciach vyriešila rozsiahla policajná akcia, zadržali podozrivých cudzincov – VIDEO