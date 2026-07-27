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27. júla 2026

Pri americkom konzuláte v kanadskom Toronte sa opäť strieľalo, nikto neutrpel zranenia


Tagy: americko-kanadské vzťahy Blízky východ Kanadská polícia Útoky na americký konzulát

Polícia vyšetruje druhý ozbrojený incident pri diplomatickom objekte za posledné štyri mesiace. Páchatelia po streľbe ušli. V blízkosti amerického konzulátu v kanadskom



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canada_consulate_toronto_police_19_53 676x451 27.7.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje druhý ozbrojený incident pri diplomatickom objekte za posledné štyri mesiace. Páchatelia po streľbe ušli.


V blízkosti amerického konzulátu v kanadskom Toronte zaznela v pondelok nadránom streľba, pri ktorej sa nikto nezranil.

Ide už o druhý podobný incident pri diplomatickom objekte za posledné štyri mesiace, informovala kanadská polícia.

Strelci utiekli


Policajti podľa príspevku torontskej polície na sociálnej sieti X počuli v oblasti výstrely a krátko nato videli z miesta unikať biely sedan.

Okolie uzavreli a na mieste zaistili nábojnice. Podozrivých zatiaľ neidentifikovali. Americký konzulát poďakoval polícii za jej zásah pri pondelkovej streľbe.

Národná bezpečnosť


K podobnému incidentu došlo pri konzuláte aj 10. marca, keď dvaja muži vystrelili na budovu niekoľkokrát.

Polícia vtedy prípad označila za incident súvisiaci s národnou bezpečnosťou, čo viedlo k sprísneniu ochrany amerických a izraelských diplomatických objektov v Toronte počas konfliktu na Blízkom východe.

Dvoch zadržali


V júni polícia v súvislosti s marcovou streľbou zadržala dvoch mužov vo veku 18 a 19 rokov. Podľa vyšetrovateľov boli naverbovaní na páchanie násilných činov, ďalšie podrobnosti však nezverejnili.

Polícia zároveň preveruje aj ďalšie prípady streľby s opakujúcim sa a podobným spôsobom vykonania, vrátane útoku na synagógu v Toronte z 2. marca.


Zdroj: SITA.sk - Pri americkom konzuláte v kanadskom Toronte sa opäť strieľalo, nikto neutrpel zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-kanadské vzťahy Blízky východ Kanadská polícia Útoky na americký konzulát
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