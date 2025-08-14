|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mojmír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. augusta 2025
Ministerstvo vnútra investuje do moderných paralyzérov. Budú presnejšie a spoľahlivejšie, znížia tak riziko zranení
Ministerstvo vnútra SR plánuje viac ako 2000 súprav vystreľovacích elektrických paralyzérov aj s príslušenstvom, ako sú ...
Zdieľať
14.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR plánuje viac ako 2000 súprav vystreľovacích elektrických paralyzérov aj s príslušenstvom, ako sú akumulátory, dobíjacie stanice, zásobníky alebo puzdrá. Rezort o tom informoval s tým, že paralyzéry využíva slovenská polícia už od roku 2020. Paralyzér je donucovací prostriedok na diaľku umožňujúci, aby sa policajt pri zásahu nedostal do priameho kontaktu s útočníkom.
Elektrický paralyzér podľa rezortu vnútra pracuje na princípe vystrelenia viacerých striel na vzdialenosť minimálne 12 metrov. Výboj, ktorý strely spôsobia v tele, útočníka dočasne ochromí bez použitia smrtiacej sily. Okrem rýchleho spacifikovania obmedzujú paralyzéry možnosti ťažkého zranenia nielen útočníkov, ale aj policajtov.
„Prínosom bude zlepšenie efektívnosti policajných zásahov a pre správne používanie paralyzérov musí byť policajt zaškolený. Táto zručnosť sa pravidelne preskúšava, preto je aj súčasťou plánu policajného výcviku," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zároveň doplnil, že najmodernejšie typy paralyzérov, ktoré ministerstvo vnútra požaduje, budú presnejšie, spoľahlivejšie a s malou pravdepodobnosťou nadmernej eskalácie účinku.
Vzhľadom na svoje účinky nie sú paralyzéry bežne dostupné v ponuke, preto ministerstvo vnútra za účelom ich obstarania oslovilo niekoľko firiem obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu. Rámcová dohoda bude uzatvorená na štyri roky, pričom postupné nákupy by podľa rezortu mali pokryť potreby v zásahových aj špeciálnych útvaroch polície.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra investuje do moderných paralyzérov. Budú presnejšie a spoľahlivejšie, znížia tak riziko zranení © SITA Všetky práva vyhradené.
Elektrický paralyzér podľa rezortu vnútra pracuje na princípe vystrelenia viacerých striel na vzdialenosť minimálne 12 metrov. Výboj, ktorý strely spôsobia v tele, útočníka dočasne ochromí bez použitia smrtiacej sily. Okrem rýchleho spacifikovania obmedzujú paralyzéry možnosti ťažkého zranenia nielen útočníkov, ale aj policajtov.
„Prínosom bude zlepšenie efektívnosti policajných zásahov a pre správne používanie paralyzérov musí byť policajt zaškolený. Táto zručnosť sa pravidelne preskúšava, preto je aj súčasťou plánu policajného výcviku," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zároveň doplnil, že najmodernejšie typy paralyzérov, ktoré ministerstvo vnútra požaduje, budú presnejšie, spoľahlivejšie a s malou pravdepodobnosťou nadmernej eskalácie účinku.
Vzhľadom na svoje účinky nie sú paralyzéry bežne dostupné v ponuke, preto ministerstvo vnútra za účelom ich obstarania oslovilo niekoľko firiem obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu. Rámcová dohoda bude uzatvorená na štyri roky, pričom postupné nákupy by podľa rezortu mali pokryť potreby v zásahových aj špeciálnych útvaroch polície.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra investuje do moderných paralyzérov. Budú presnejšie a spoľahlivejšie, znížia tak riziko zranení © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Poľsko prekazilo kybernetický útok na vodovodný a kanalizačný systém
Poľsko prekazilo kybernetický útok na vodovodný a kanalizačný systém
<< predchádzajúci článok
Lidl chráni deti pred nezdravými rozhodnutiami
Lidl chráni deti pred nezdravými rozhodnutiami