Štvrtok 14.8.2025
14. augusta 2025
Poľsko prekazilo kybernetický útok na vodovodný a kanalizačný systém
Tagy: Kybernetický útok
Poľsko zmarilo kybernetický útok na vodovodný a kanalizačný systém „veľkého mesta“, povedal vo štvrtok podpredseda poľskej vlády Krzysztof Gawkowski. Dodal, že ruská kybernetická vojna ...
14.8.2025 (SITA.sk) - Poľsko zmarilo kybernetický útok na vodovodný a kanalizačný systém „veľkého mesta“, povedal vo štvrtok podpredseda poľskej vlády Krzysztof Gawkowski. Dodal, že ruská kybernetická vojna „prebieha“.
„Podarilo sa nám ho zmierniť,“ povedal Gawkowski pre portál Onet.pl o útoku, ktorý sa stal v stredu. „Včera sa mohlo stať, že jedno z väčších miest by zostalo bez vody,“ poznamenal. Odmietol však povedať, o ktoré mesto ide, aby „nevyvolával emócie ľudí“.
Gawkowski, ktorý je zároveň ministrom pre digitalizáciu, neuviedol, kto bol páchateľom útoku, ale v príspevku na sieti X sa zmienil o ruskom nepriateľstve. Poľsku, ktoré výrazne investuje do kybernetickej bezpečnosti, sa podľa Gawkowského v súčasnosti darí predchádzať 99 percentám kybernetických útokov.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko prekazilo kybernetický útok na vodovodný a kanalizačný systém © SITA Všetky práva vyhradené.
