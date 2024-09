Ministerstvo vnútra musí podľa Mikulca riešiť situáciu na policajnej akadémii, rektor má na svedomí odchody odborníkov

Personálne zmeny na akadémii

Vážne pochybenia rektora

Stanovisko rektora

Vyjadrenia Mamojku

20.9.2024 (SITA.sk) - Ak chce ministerstvo vnútra pritiahnuť do Policajného zboru šikovných a odhodlaných policajtov , musí podľa bývalého ministra vnútra a opozičného poslanca Romana Mikulca hnutie Slovensko ) riešiť situáciu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave Ako ďalej Mikulec zdôraznil, súčasný rektor akadémie Stanislav Šišulák má za osem mesiacov vo funkcii na svedomí odchody a prepúšťanie špičkových akademikov, a to bez toho, aby boli tieto podľa rektora "systemizačné zmeny" predložené členom akademického senátu. Tiež sa podľa exministra stihol zviditeľniť medializovanou kauzou, keď nemiestne komunikoval s externou študentkou.Mikulec v súvislosti s personálnymi zmenami na akadémii spomenul napríklad vedúcu katedry jazykov Ivetu Novákovú, ktorú podľa neho rektor svojvoľne personálnym rozkazom previedol k pohotovostnej motorizovanej jednotke alebo prorektorku pre celoživotné vzdelávanie Klaudiu Marczyovú, ktorá predtým pôsobila aj ako vedúca Katedry verejnoprávnych vied."Iní zamestnanci APZ sa rozhodli opustiť akademickú pôdu po tom, ako im rektor Šišulák ukladal pracovné povinnosti, ktoré nesúviseli s ich pozíciou a tak ich enormne zaťažil čo malo negatívny vplyv na ich súkromný život aj zdravotný stav," vyhlásil Mikulec.Exminister zároveň pripomenul list, ktorý poslal rektorovi APZ prorektor APZ Mojmír Mamojka. V ňom sú podľa Mikulca vymenované aj ďalšie vážne pochybenia rektora."Rektorovi tiež vyčíta absenciu otvorenej komunikácie a žiaden priestor pre konštruktívnu oponentúru. Píše, že Akadémia PZ sa stala inštitúciou, kde sú šikana, zastrašovanie a bossing pracovnými nástrojom," doplnil opozičný poslanec.Podľa stanoviska rektora APZ návrh systemizačných zmien na akadémii bol predložený akademickému senátu, ktorý ich svojím uznesením aj schválil."Všetky organizačné zmeny na Akadémii Policajného zboru v Bratislave od nástupu rektora do funkcie boli realizované za účelom vedecko-pedagogického rastu inštitúcie s cieľom naplnenia jeho vízie, vízie Ministerstva vnútra SR, potrieb aplikačnej praxe a v súlade so zákonom," zdôraznil Šišulák v stanovisku. Takisto doplnil, že nebol nikdy riešený v súvislosti s mobingom, bossingom alebo za nevhodnú komunikáciu.Tiež uviedol, že bol príslušníkom Policajného zboru 33 rokov (na riadiacich funkciách) a na APZ pôsobí a pôsobil aj v pedagogickej praxi deväť rokov vo funkcii prorektora pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou, potom prorektora pre pedagogickú činnosť, pričom bol v každodennom kontakte so študentami a žiadny problém ohľadom jeho osoby nebol avizovaný.Pokiaľ ide o prorektora Mamojku, Šišulák podľa stanoviska vníma jeho vyjadrenia v liste ako diskreditáciu jeho osoby a poškodzovania dobrého mena APZ. Podľa stanoviska má zároveň sám dostatok rôznych informácií o pôsobení Mamojku, nebude sa však o ne deliť s verejnosťou."Rektor ľudsky chápe sklamanie Mamojku, že do funkcie rektora nebol vymenovaný on, avšak vzhľadom na dôveru vloženú mu vedením ministerstva vnútra nemôže akceptovať vyhrážky Mamojku v súvislosti s jeho osobou a predovšetkým vyhrážky v súvislosti s dobrým menom APZ," uzavrelo stanovisko.