Matovič: Vláda zoberie každému človeku 500 eur z peňaženky, ale sebe navýšila platy o tisícky v čistom (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.9.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko (HS) predloží v pondelok do parlamentu návrh na zníženie platov ministrov a predsedu vlády. Podľa ich návrhu by sa platy mali vrátiť na úroveň z januára 2024.Krok je reakciou na zvýšenie platov, ktoré schválila vláda SR, na základe ktorého od apríla 2025 stúpnu platy ministrov o 3772 eur a plat premiéra o 5694 eur mesačne v čistom.Líder HS Igor Matovič označil toto rozhodnutie za nehorázne vzhľadom na ekonomickú situáciu. „Vláda ide budúci rok zobrať z peňaženiek ľudí v priemere 500 eur každému jednému človeku na Slovensku. Sami sebe si však navýšili paušálne náhrady o tisícky eur," uviedol Matovič.Dodal, že ak chce vláda šetriť na ľuďoch, mala by ísť príkladom a začať od seba. Matovič zdôraznil, že návrh na zrušenie zvýšenia platov je odpoveďou na morálne pochybné samo zvýšenie platov ministrov a predsedu vlády.„Odkazujem vláde, že keď chcete šetriť na ľuďoch, mali by ste ísť príkladom a v prvom rade šetriť sami na sebe. Preto v pondelok predkladáme návrh na zrušenie samozvýšenia platov ministrov a predsedu vlády,“ doplnil.