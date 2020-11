Ministerstvo vnútra nakúpilo náboje a výbušniny za viac ako 880-tisíc eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.11.2020 - Ministerstvo vnútra SR (MV SR) uzavrelo kúpnu zmluvu na dodávku šiestich miliónov nábojov. Ako sa ďalej uvádza v dokumente zverejnenom na Centrálnom registri zmlúv, hodnota zakúpenej munície predstavuje 884 160 eur aj s DPH. Konkrétne ide o náboje pôvodom z Českej republiky kalibru 9x19 milimetrov Luger.Muníciu má rezortu dodať spoločnosť ERIK JV s.r.o. z Bratislavy. „Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar najneskôr do 10. decembra,” uvádza sa v zmluve.Ministerstvo zároveň uzavrelo aj viaceré rámcové dohody na dodávku pyrotechnického materiálu. Spoločnosť PYRA, spol. s.r.o. by na základe nich mala pre rezort zabezpečiť viaceré vzorky výbušnín pre policajných psovodov v hodnote 35 952 eur bez DPH.Tieto vzorky majú zahŕňať napríklad priemyselnú banskú skalnú trhavinu dynamitového typu, takzvaný čierny prach, bezdymový prach nitrocelulózový, dusičnan amónny, plastickú trhavinu na báze trhaviny pentrit alebo plastickú trhavinu na báze trhaviny hexogén RDX.Tá istá spoločnosť by rezortu mala dodať trinitrotoluén (TNT) v hodnote 67 900 eur bez DPH a tiež takzvané pripravené výbušniny v hodnote 57 854 eur bez DPH. V tomto prípade ide o plastické trhaviny listové, tiahle flexibilné kumulatívne nálože na prieniky cez oceľové platne a takisto takzvané bleskovice využívané k prepájaniu náloží a ich simultánnemu výbuchu.