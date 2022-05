Ministerstvo vnútra nakupuje detektory lži. Budú sa používať v prijímacích procesoch do bezpečnostných zložiek?

detektory

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR má v úmysle nakúpiť polygrafy, hovorovo nazývané aj „lži". Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Náklady na zabezpečenie zariadení rezort odhaduje na 95 989 eur bez DPH.„Predmetom zákazky je nákup polygrafov s minimálne ôsmymi kanálmi, to znamená ôsmymi vstupmi pre hlavné komponenty a doplnkové komponenty na zaznamenávanie fyziológie - kardio, krvný tlak a krvný tep, pneumo dýchanie (hrudné a brušné), pokožka elektrodermálna aktivita, pohybové senzory," uvádza ministerstvo.Zariadenia má podľa rezortu využívať Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru . Záujemcovia o ich dodanie môžu ministerstvu predkladať ponuky do 26. mája.Na Slovensku nie sú výsledky z vyšetrenia polygrafom uznávané ako dôkaz pred súdom. Zariadenia sa však využívajú napríklad v prijímacom procese do rôznych bezpečnostných zložiek ako aj pri výberových konaniach na vedúce pozície v takýchto zložkách.