 24hod.sk    Z domova

12. februára 2026

Ministerstvo vnútra obstaráva tri nové vrtuľníky, využívané budú na zásahy na Slovensku aj v Európe


Tagy: Verejné obstarávanie vrtuľníky

Ministerstvo vnútra obstaráva tri nové vrtuľníky. Financovanie nákupu dvoch z nich rezort vnútra zabezpečil z grantu



horska zachranna sluzba vrtulnik 676x507 12.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra obstaráva tri nové vrtuľníky. Financovanie nákupu dvoch z nich rezort vnútra zabezpečil z grantu Európskej komisie. O vyhlásení avizovaného verejného obstarávania na dodávku troch viacúčelových vrtuľníkov informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.


Nové vrtuľníky posilnia letecké kapacity Hasičského a záchranného zboru a Leteckého útvaru MV SR. Využívané budú na zásahové a záchranné operácie na Slovensku a nasadené budú aj v rámci programu rescEU, rezervného mechanizmu EÚ pre reakcie na mimoriadne udalosti. SR sa tak podľa slov ministerstva stane aktívnym prispievateľom do európskeho systému pomoci, ktorý bude schopný pomáhať iným krajinám v prípade katastrof a živelných pohrôm.

Bambi vaky


V dôsledku sankcií EÚ voči Ruskej federácii a recipročných opatrení z ruskej strany boli z prevádzky vyradené oba vrtuľníky typu Mi-171E. Letecký útvar MV SR tak v súčasnosti disponuje len dvoma vrtuľníkmi – Bell 429 a AW189 – ktoré nespĺňajú technické a výkonnostné požiadavky programu rescEU, najmä minimálnu kapacitu hasiaceho vaku 3 000 litrov," vysvetlilo ministerstvo a pripomenulo, že minulé leto museli prenajať vrtuľník súkromnej spoločnosti, aby bolo Slovensko schopné zabezpečiť hasenie požiarov vo vyšších nadmorských výškach a v ťažko dostupnom teréne.

Rezort spresnil, že súčasťou obstarávanie nových vrtuľníkov budú aj Bambi vaky, ktoré sú určené na efektívne letecké hasenie. Súčasťou budú aj moderné systémy pre pátracie a záchranné operácie. Okrem toho, že je obstaranie vrtuľníkov v súlade s plánom rozvoja leteckého útvaru, tak je súčasne reakciou na dlhodobý vývoj bezpečnostných rizík. Týka sa to najmä čoraz častejšieho výskytu veľkých požiarov, extrémneho počasia a potreby rýchlej, technicky adekvátnej a koordinovanej reakcie.

Celoročné využitie


Nové vrtuľníky umožnia nepretržitú pripravenosť leteckých kapacít aj pri výpadku niektorého stroja z dôvodu údržby či poruchy. Využívané budú celoročne, a to nielen pri ostrých zásahoch, ale aj pri pravidelnom výcviku posádok," doplnilo ministerstvo.

Pri verejnom obstarávaní zohľadnili odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze a výsledkom bude rámcová dohoda. Predpokladaná celková hodnota dohody je nastavená na 133 miliónov bez DPH. Ministerstvo podotklo, že predpokladaná cena za jeden vrtuľník je porovnateľná s obdobnými nákupmi v iných krajinách EÚ.

Významná investícia


Cena v sebe zahŕňa predprípravu na integráciu špeciálnej výbavy pre plnenie úloh civilnej ochrany v rámci mechanizmu rescEU. V dohode bude vyčlenený priestor aj na špeciálnu a nepovinnú výbavu alebo na dodatočné služby ako výcvik či technická a logistická podpora. Predpokladaná suma súčasne zohľadňuje infláciu a očakávaný nárast cien v segmente leteckej techniky.

Bez nových moderných vrtuľníkov Slovensko zostane bez adekvátnych leteckých kapacít na riešenie veľkých mimoriadnych udalostí. Dôsledkom budú dlhšie reakčné časy, nižšia dostupnosť leteckej pomoci a zvýšené riziko pre obyvateľstvo aj prírodu," uviedlo ministerstvo s tým, že ide tak o významnú a dlhodobú investíciu. Pre prácu záchranných zložiek ministerstvo vnútra zároveň pripravuje obstarávanie ďalších typov vrtuľníkov.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra obstaráva tri nové vrtuľníky, využívané budú na zásahy na Slovensku aj v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Verejné obstarávanie vrtuľníky
