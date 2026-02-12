|
Štvrtok 12.2.2026
12. februára 2026
Ministerstvo vnútra obstaráva tri nové vrtuľníky, využívané budú na zásahy na Slovensku aj v Európe
12.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra obstaráva tri nové vrtuľníky. Financovanie nákupu dvoch z nich rezort vnútra zabezpečil z grantu Európskej komisie. O vyhlásení avizovaného verejného obstarávania na dodávku troch viacúčelových vrtuľníkov informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
Nové vrtuľníky posilnia letecké kapacity Hasičského a záchranného zboru a Leteckého útvaru MV SR. Využívané budú na zásahové a záchranné operácie na Slovensku a nasadené budú aj v rámci programu rescEU, rezervného mechanizmu EÚ pre reakcie na mimoriadne udalosti. SR sa tak podľa slov ministerstva stane aktívnym prispievateľom do európskeho systému pomoci, ktorý bude schopný pomáhať iným krajinám v prípade katastrof a živelných pohrôm.
„V dôsledku sankcií EÚ voči Ruskej federácii a recipročných opatrení z ruskej strany boli z prevádzky vyradené oba vrtuľníky typu Mi-171E. Letecký útvar MV SR tak v súčasnosti disponuje len dvoma vrtuľníkmi – Bell 429 a AW189 – ktoré nespĺňajú technické a výkonnostné požiadavky programu rescEU, najmä minimálnu kapacitu hasiaceho vaku 3 000 litrov," vysvetlilo ministerstvo a pripomenulo, že minulé leto museli prenajať vrtuľník súkromnej spoločnosti, aby bolo Slovensko schopné zabezpečiť hasenie požiarov vo vyšších nadmorských výškach a v ťažko dostupnom teréne.
Rezort spresnil, že súčasťou obstarávanie nových vrtuľníkov budú aj Bambi vaky, ktoré sú určené na efektívne letecké hasenie. Súčasťou budú aj moderné systémy pre pátracie a záchranné operácie. Okrem toho, že je obstaranie vrtuľníkov v súlade s plánom rozvoja leteckého útvaru, tak je súčasne reakciou na dlhodobý vývoj bezpečnostných rizík. Týka sa to najmä čoraz častejšieho výskytu veľkých požiarov, extrémneho počasia a potreby rýchlej, technicky adekvátnej a koordinovanej reakcie.
„Nové vrtuľníky umožnia nepretržitú pripravenosť leteckých kapacít aj pri výpadku niektorého stroja z dôvodu údržby či poruchy. Využívané budú celoročne, a to nielen pri ostrých zásahoch, ale aj pri pravidelnom výcviku posádok," doplnilo ministerstvo.
Pri verejnom obstarávaní zohľadnili odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze a výsledkom bude rámcová dohoda. Predpokladaná celková hodnota dohody je nastavená na 133 miliónov bez DPH. Ministerstvo podotklo, že predpokladaná cena za jeden vrtuľník je porovnateľná s obdobnými nákupmi v iných krajinách EÚ.
Cena v sebe zahŕňa predprípravu na integráciu špeciálnej výbavy pre plnenie úloh civilnej ochrany v rámci mechanizmu rescEU. V dohode bude vyčlenený priestor aj na špeciálnu a nepovinnú výbavu alebo na dodatočné služby ako výcvik či technická a logistická podpora. Predpokladaná suma súčasne zohľadňuje infláciu a očakávaný nárast cien v segmente leteckej techniky.
„Bez nových moderných vrtuľníkov Slovensko zostane bez adekvátnych leteckých kapacít na riešenie veľkých mimoriadnych udalostí. Dôsledkom budú dlhšie reakčné časy, nižšia dostupnosť leteckej pomoci a zvýšené riziko pre obyvateľstvo aj prírodu," uviedlo ministerstvo s tým, že ide tak o významnú a dlhodobú investíciu. Pre prácu záchranných zložiek ministerstvo vnútra zároveň pripravuje obstarávanie ďalších typov vrtuľníkov.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra obstaráva tri nové vrtuľníky, využívané budú na zásahy na Slovensku aj v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
