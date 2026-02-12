Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. februára 2026

Vyplatenie 590 miliónov eur z Plánu obnovy sa môže oneskoriť pre rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov


Tagy: Eurofondy Plán obnovy a odolnosti SR

Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku disponuje informáciou, že schválenie posledného formálneho kroku pri vyplatení 6. žiadosti o platbu pre Slovenskú republiku v objeme 590 miliónov eur ...



gettyimages 1396615895 676x451 12.2.2026 (SITA.sk) - Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku disponuje informáciou, že schválenie posledného formálneho kroku pri vyplatení 6. žiadosti o platbu pre Slovenskú republiku v objeme 590 miliónov eur nebolo zatiaľ zaradené na rokovanie komitologického výboru Európskej únie.


Ako úrad v tejto súvislosti zdôraznil, dôvod nezaradenia podľa informácií Európskej komisie súvisí so zmenami týkajúcimi sa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorého sfunkčnenie bolo financované zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti.

Rozhodnutie súdu


Európska komisia bude v tejto súvislosti čakať na rozhodnutie Ústavného súdu SR. Komisia zároveň podľa úradu ešte začiatkom roka pozitívne vyhodnotila splnenie všetkých míľnikov a cieľov viazaných na 6. žiadosť o platbu a zároveň 10. februára 2026 posunula do schvaľovania aj 7. žiadosť o platbu pre Slovensko v hodnote 658 miliónov eur.

Slovenská republika si záväzky z Plánu obnovy a odolnosti plní riadne a načas. Reformy a investície napredujú naprieč regiónmi - budujú sa nové materské školy, ambulancie, nemocnice, zariadenia sociálnych služieb a internáty, modernizujú sa elektronické služby pre občanov a zlepšuje sa dopravná infraštruktúra. Výsledky plánu obnovy sú konkrétne a viditeľné," skonštatoval úrad s tým, že situáciu berie vážne a pristupuje k nej aktívne.

Úrad podpredsedu vlády SR už začal intenzívne rokovania s Európskou komisiou s cieľom vyjasniť otvorené otázky a zabezpečiť pokračovanie procesu vyplatenia 6. žiadosti o platbu," zdôraznil úrad.

Zásah do nezávislosti úradu


Samotný Úrad na ochranu oznamovateľov vníma odklad rokovania o šiestej platbe z Plánu obnovy vo výške 590 miliónov eur ako vážny dôsledok legislatívnych snáh o zásah do existencie a nezávislosti úradu. Zároveň pripomína, že na možné riziká spojené s jeho zrušením verejne aj oficiálne vystríhal už minulý rok počas legislatívneho procesu.

Upozorňovali sme, že funkčný a nezávislý úrad je súčasťou záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii a že jeho zrušenie môže viesť k spochybneniu splnenia míľnikov Plánu obnovy. Dnešná situácia potvrdzuje, že tieto obavy boli opodstatnené," skonštatoval Úrad na ochranu oznamovateľov s tým, že prakticky to pre Slovensko znamená zadržanie stoviek miliónov eur, ktoré sú určené na konkrétne investície a dôležité reformy aj v iných oblastiach, čo zvyšuje aj tlak na štátny rozpočet.

Reputácia Slovenska


Aj tento krok podľa úradu ukázal, že ochrana oznamovateľov a s ňou spojená nezávislá inštitúcia nie je len formálnou podmienkou „na papieri“, ale kľúčovým nástrojom v boji proti korupcii a zneužívaniu verejných prostriedkov - vrátane európskych fondov. Oslabovanie tohto systému pritom podľa úradu vysiela signál, ktorý môže mať dlhodobé dôsledky pre reputáciu Slovenska v rámci EÚ.

Úrad bude naďalej plniť svoje zákonné úlohy a je pripravený poskytnúť odbornú súčinnosť pri hľadaní riešenia, ktoré zabezpečí ochranu oznamovateľov v súlade s európskymi štandardmi a zároveň ochráni finančné záujmy Európskej únie ako aj Slovenskej republiky," dodal Úrad na ochranu oznamovateľov


Zdroj: SITA.sk - Vyplatenie 590 miliónov eur z Plánu obnovy sa môže oneskoriť pre rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Plán obnovy a odolnosti SR
