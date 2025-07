Ministerstvo vnútra odmieta dezinterpretácie vo vzťahu k samosprávam, predloží na vládu zriadenie Rady vlády pre verejnú správu

30.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra dôrazne odmieta dezinterpretácie vo vzťahu k samosprávam, ktoré zazneli v posledných dňoch. Ministerstvo podľa jeho tlačového odboru namiesto mediálneho aktivizmu ponúka konkrétne kroky k stabilizácii a modernizácii systému.„Pre samosprávu je najdôležitejšie najskôr stabilizovať situáciu a až následne pristúpiť k decentralizácii. Napríklad aj preto, lebo v zákonoch týkajúcich sa samosprávy platí dlhodobo odlišný meter pre obce a vyššie územné celky. Alebo aj preto, že dlhodobý vývoj ukazuje potrebu samostatného zákona o hlavných kontrolóroch. Nič z toho si však Progresívne Slovensko nevšimlo. Alebo im zjavne dvojaký meter v samospráve vyhovuje. Systému však ubližuje, a preto prichádzame so zmenami," povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák Progresívne Slovensko by si podľa Michala Kaliňáka malo uvedomiť, že systém verejnej správy nie je postavený na dvoch izolovaných ostrovoch, ktorými sú samospráva a štátna správa. Práve preto je na mieste aj modernizácia miestnej štátnej správy, napríklad posilňovaním okresných úradov, ktoré sú na to, aby boli predĺženou rukou štátu v regiónoch.Rezort vnútra aktuálne pripravuje sériu odborných okrúhlych stolov v spolupráci s Parlamentným inštitútom, ktoré odštartujú už v septembri, čím bude zabezpečený priestor na odbornú diskusiu a participáciu všetkých relevantných subjektov.„V pomerne krátkej dobe predložíme na vládu zriadenie Rady vlády pre verejnú správu a následne aj pracovné skupiny k modernizácii rôznych oblastí verejnej správy. Ničomu z toho sa Progresívne Slovensko doteraz nevenovalo. Nič z toho ani neponúklo vo svojom volebnom programe pred parlamentnými voľbami a to všetko dokazuje, že tieto témy vnímajú povrchne a snažia sa nimi vyplniť prázdninový mediálny priestor," dodal štátny tajomník Michal Kaliňák.