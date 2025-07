O prístup k úverom v rámci Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu prejavilo záujem aj Slovensko

SAFE je kľúčovým nástrojom EÚ

Plánovanie vopred

Účasť Slovenska

30.7.2025 (SITA.sk) - Prvých 18 členských štátov EÚ žiada o najmenej 127 miliárd eur v rámci nástroja v oblasti obrany. Informovala o tom Európska komisia a vysvetlila, že ide o prístup k úverom v rámci Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu (SAFE).Záujem prejavilo okrem Slovenska aj Belgicko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Fínsko. Európska komisia očakáva, že SAFE zmobilizuje investície do výšky 150 miliárd eur.Komisia doplnila, že včasné vyjadrenie záujmu jej umožní posúdiť dopyt a pripraviť sa na získavanie finančných prostriedkov na kapitálových trhoch. Termín na predloženie žiadostí v rámci programu SAFE je 30. novembra.Európska komisia pripomenula, že SAFE je kľúčovým nástrojom EÚ na posilnenie odolnosti a bezpečnosti. Podporuje investície v oblasti obrany, infraštruktúry s dvojakým použitím, kybernetických spôsobilostí a strategických dodávateľských reťazcov.Ako uvádza portál Euractiv , program SAFE (Security Action for Europe) predstavila Európska komisia na jar a ide o špecializovaný nástroj na obranné pôžičky v hodnote 150 miliárd eur. Jeho cieľom je pomôcť financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ, Nórska a Ukrajinu. Členským krajinám bol zaslaný list s výzvou, aby úvery SAFE využili. Neformálny deadline bol 29. júla, dokedy mali krajiny potvrdiť svoj záujem aj so sumou, ktorú z fondu chcú. Do novembra sa súčasne majú rozhodnúť, čo chcú za tieto peniaze nakúpiť.„Krajiny sa k programu budú môcť pridať aj po tomto dátume. Plánovanie vopred je však kľúčové, aby sa podľa toho vedel zariadiť obranný priemysel. Čakanie na niektoré zbraňové systémy dnes trvá aj celé roky. NATO aj viaceré krajiny zároveň varujú pred možnou ruskou hrozbou, ktorá môže prísť už do piatich rokov," doplnil Euractiv.Portál ďalej priblížil, že hoci bol neformálny deadline na prihlásenie do utorka 29. júla, účasť Slovenska ešte pár dní pred tým nebola istá.„Ešte v piatok bolo do programu prihlásených len desať krajín. Slovensko medzi nimi nebolo," podotkol Euractiv s tým, že ministerstvo obrany vtedy pre portál uviedlo, že účasť analyzuje a konzultuje s ďalšími rezortmi, aby vyhodnotili prínosy a vplyv na štátne financie.