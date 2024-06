Ministerstvo vnútra opäť spustilo prihlasovanie do aktívnych záloh, príslušníci získajú viaceré benefity

Motivačný príspevok

Podanie žiadosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.6.2024 (SITA.sk) - Vojaci v zálohe môžu požiadať o zaradenie do aktívnych záloh pre rok 2025. Informovalo o tom ministerstvo obrany a spresnilo, že o zaradenie do aktívnych záloh môže požiadať vojak v zálohe, a teda človek, ktorý už slúžil v Ozbrojených silách (OS) SR, absolvoval povinnú vojenskú službu, dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo slúžil v niektorom z bezpečnostných zborov, či už ide o hasičský, policajný zbor či Zbor väzenskej a justičnej stráže Aktívne zálohy slúžia najmä na prípravu pre prípadný výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh OS SR pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Ministerstvo obrany informovalo, že zo zaradenia do aktívnych záloh plynú viaceré benefity Okrem praktických skúseností získajú príslušníci aj motivačný príspevok vo výške 600 eur. Ide o jednorazový príspevok a dostane ho každý, kto bol počas celého kalendárneho roka zaradený do aktívnych záloh a absolvoval minimálne 75 percent doby cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl. Po absolvovaní cvičenia alebo plnenia úloh bude vyplácaná aj pomerná časť hodnostného platu.„Okrem toho nahrádzame zamestnávateľom vojakov aktívnych záloh mzdové náklady za čas ich neprítomnosti, náhradu príjmov z podnikania samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia,“ priblížilo ministerstvo s tým, že vojakom v aktívnej zálohe preplácajú aj cestovné náklady na cestu z miesta trvalého bydliska na území SR do miesta výkonu cvičenia a späť. Vojakom poskytnú vojenský výstroj, stravovanie a ubytovanie.Záujemcovia, ktorý spĺňajú zákonom stanovené podmienky, môžu podať žiadosť do 30. septembra 2024 prostredníctvom ktorejkoľvek regrutačnej skupiny alebo elektronicky. Prihlásiť sa je možné aj prostredníctvom miest prvého kontaktu nachádzajúcich sa vo vybraných vojenských útvaroch v rámci SR.V roku 2025 je plánovaný výcvik aktívnych záloh pre Veliteľstvo 1. mechanizovanej brigády Topoľčany, Veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády Prešov, 21. mechanizovaný prápor Trebišov, pluk špeciálneho určenia Žilina, 91. ženijný prápor Sereď, 103. prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava, základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, 405. opravárenský prápor Martin, 53. prápor poľných služieb Hlohovec a Vojenskú políciu.Informácie o podmienkach zaradenia do aktívnych záloh sú dostupné na stránke