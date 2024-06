Po tragickej zrážke vlaku a autobusu zostáva v nemocniciach päť ľudí. Aký je ich zdravotný stav? (video+foto)

Osem cestujúcich v autobuse

Zdravotný stav zranených

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.6.2024 (SITA.sk) - Väčšina ľudí z regionálneho autobusu dopravcu Arriva po jeho tragickej zrážke s medzištátnym vlakom pri Nových Zámkoch zahynula.Dopravca pre agentúru SITA v piatok potvrdil počet cestujúcich aj obetí spomedzi nich. Nešťastie sa stalo vo štvrtok podvečer, kedy linkový autobus vošiel na železničné priecestie so zdvihnutými závorami a krátko po 17. hodine do neho narazil vlak EuroCity (EC) 279 Metropolitan z Prahy do Budapešti.„Podľa našich informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo 8 platiacich cestujúcich a vodič. Žiaľ, pri tejto tragickej udalosti vyhaslo sedem ľudských životov," informoval nás hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach. „Pokiaľ ide o nášho kolegu - vodiča autobusu, ide o skúseného vodiča, ktorý v našej spoločnosti pracuje od roku 1988. S jeho rodinou komunikujeme a podľa aktuálnych informácií je napriek ťažkým zraneniam pri vedomí," doplnil hovorca dopravcu.Arriva vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám obetí dopravnej tragédie. „Naša spoločnosť poskytuje plnú súčinnosť vyšetrovateľom pri zisťovaní príčin nehody. Pre cestujúcich z vlaku sme bezodkladne zabezpečili náhradnú dopravu autobusmi do Štúrova,“ dodal pre SITA Peter Stach Päť ľudí zostáva hospitalizovaných v nemocniciach. Vodič autobusu je so zraneniami hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Potvrdila to jej hovorkyňa Tatiana Kubinec. Pacientku z nehody prijali aj v Nemocnici AGEL Komárno.„Pri prijatí mala diagnostikovanú sériovú zlomeninu rebier, zlomeninu stavcov hrudníka, pomliaždenie pľúc, tržné poranenia na hlave. Zostáva naďalej hospitalizovaná na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ informovala agentúru SITA Jarmila Ševčíková zo spoločnosti AGEL SK Stav pacientky je hodnotený ako stredne ťažký, stabilný, avšak z dôvodu možnej zmeny zdravotného stavu zostáva hospitalizovaná na tomto oddelení. Aktuálne je pri vedomí a spolupracuje. Dostáva komplexnú liečbu, aktuálne s dôrazom na tlmenie bolesti.V Nemocnici AGEL v Leviciach prijali pacientku z autobusu aj pacienta z rýchlika. Žena utrpela zlomeniny viacerých rebier, panvy aj ramennej kosti. Jej stav je podľa Jarmily Ševčíkovej stredne závažný, avšak stabilizovaný. Zranenia si budú vyžadovať minimálne jednu operáciu. Momentálne je hospitalizovaná na JIS chirurgie a dĺžku hospitalizácie nemocnica zatiaľ nevie určiť.Druhý pacient hospitalizovaný v levickej nemocnici je muž českej národnosti z rýchlika, ktorý má ľahké poranenia hrudníka, leží na oddelení úrazovej chirurgie. Ďalšia žena so zraneniami leží v bratislavskej nemocnici.