Ministerstvo vnútra organizovalo okrúhly stôl k lobingu, zákon pripravuje v spolupráci s nemeckými odborníkmi – FOTO

20.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra (MV) SR začína odbornú diskusiu o lobingu a pripravovanom zákone o tejto problematike. Ako informovalo ministerstvo, organizovalo k tejto téme prvý okrúhly stôl , a to v spolupráci so zastúpením Nadácie Friedricha Eberta."Podujatím, ktoré otvoril štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák Hlas-SD ), sa začala odborná diskusia o potrebe legislatívne upraviť túto oblasť na Slovensku," uviedol Neumann Kaliňák zdôraznil, že lobingu sa netreba báť, no je potrebné, aby mal jasne nastavené pravidlá. "Hrozbou sa stáva až vtedy, keď sa deje v tieni, mimo verejnej kontroly. Práve preto chceme nastaviť jasné a transparentné rámce pre lobistov, aj tých, ktorí sú ich cieľom," uviedol M. Kaliňák.Prízvukoval tiež, že považujú za dôležité odlíšiť lobing od občianskej participácie, keďže tá má v demokratickej spoločnosti nenahraditeľné miesto. Pri okrúhlom stole sa stretli zástupcovia vlády, parlamentu, samospráv, sociálnych partnerov, expertov z akademickej obce i predstavitelia z Nemecka."Diskusia je predpokladom vhodného nastavenia rozhodnutí a štandardný legislatívny proces je oporou kvalitnej legislatívy. Preto by ním mal byť sprevádzaný aj zákon o lobingu. Táto legislatíva si vyžaduje vyvážený prístup rešpektujúci rozdielne úlohy aktérov verejného života. Cieľom nie je niekoho obmedzovať, ale naopak – nastaviť systém, ktorý podporuje transparentnosť a dôveru verejnosti v rozhodovanie štátu," uviedlo ministerstvo.Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) uviedol, že lobing je súčasťou moderného demokratického rozhodovania, ale potrebuje jasné pravidlá. "Preto potrebujeme legislatívu, ktorá bude praktická, zrozumiteľná a zároveň bude vedieť odlíšiť oprávnené zastupovanie záujmov od netransparentného tlaku. To nie je o represii, ale o vytváraní prostredia, kde je lobing legálny a kontrolovaný," zdôraznil Drucker. Načrtol tiež základné kontúry pripravovanej legislatívy.Pozvaní hostia z Nemecka priniesli k okrúhlemu stolu skúsenosti z prijatia zákona o lobingu, pozitívne aj negatívne príklady z praxe. Hovorili aj o potrebe právnej úpravy lobingu. "Ich účasť na okrúhlom stole bola veľkým prínosom, pretože majú to najcennejšie – priame skúsenosti s tvorbou legislatívy aj aplikačnou praxou," konštatuje ministerstvo."Naša skúsenosť ukazuje, že zákon o lobingu priniesol väčšiu dôveru verejnosti v rozhodovacie procesy. Samozrejme, nebolo to jednoduché, no dôležité je, že dnes existuje jasný rámec. Preto som rád, že Slovensko otvára túto tému širokou a otvorenou diskusiou," vyjadril sa vedúci oddelenia práva nemeckého Spolkového snemu ( Bundestag ) Christian Heyer.Rokovanie prinieslo výsledok v podobe všeobecnej zhody na potrebe prijatia legislatívy upravujúcej lobing a jeho štandardy. "Účastníci okrúhleho stola ocenili avizovaný vládny návrh zákona a zhodujú sa aj na potrebe transferu know-how z Nemecka. Spoločne tak môžeme nastaviť ďalšiu diskusiu pod strechou Parlamentného inštitútu za účasti poslancov z klubov NR SR, zástupcov ďalších samosprávnych združení, mimovládneho sektora, prípadne obchodných komôr pôsobiacich na Slovensku," doplnil slovenský rezort vnútra.Michal Kaliňák doplnil, že verí, že i vďaka výmene medzinárodných skúseností sa im podarí nastaviť pravidlá lobingu, ktoré budú v súlade s európskymi štandardmi, no budú tiež odrážať slovenské špecifiká.