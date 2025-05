Pellegrini má nového poradcu pre menšiny. Je ním jeho bývalý protikandidát Forró

Novým poradcom prezidenta SR Petra Pellegriniho pre národnostné komunity sa stal Krisztián Forró , bývalý predseda Maďarskej aliancie . Ako informovala prezidentská kancelária , keďže sa Forró už aktívne neangažuje v politike, s prezidentom SR sa dohodli na obsadení pozície poradcu hlavy štátu.Jeho úlohou bude aktívne hľadať možnosti zlepšenia postavenia všetkých národnostných komunít na Slovensku. „Mojim cieľom je podporiť ideu, že prezident SR Peter Pellegrini je prezidentom všetkých ľudí a pomôcť vytvoriť komunitám také prostredie, aby sa cítili ako rovnocenní občania Slovenska,“ uviedol Forró, ktorý bude aj súčasťou delegácií prezidenta SR v rámci regionálnych výjazdov po Slovensku.Nový poradca už absolvoval rokovanie so splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny Ákosom Horonyom , s ktorým diskutovali o otázkach ďalšej spolupráce. Jej prvým výsledkom by malo byť zvolanie okrúhleho stola predstaviteľov národnostných komunít do konca júna tohto roka v Prezidentskom paláci, informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.Krisztián Forró je slovenský podnikateľ a bývalý politik. V roku 2020 bol Forró zvolený za predsedu Strany maďarskej komunity. V rokoch 2021 až 2024 bol predsedom Maďarskej aliancie. Forró bol protikandidátom Pellegriniho v prezidentských voľbách v roku 2024. V prvom kole mu odovzdalo svoj hlas 65 588 občanov (2,91 %). Pred druhým kolom prezidentských volieb vyjadril podporu Petrovi Pellegrinimu.