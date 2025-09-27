|
27. septembra 2025
Ministerstvo vnútra otvorilo výstavu histórie osobných dokladov, z viacerých sú malé umelecké diela – FOTO
Ministerstvo vnútra otvorilo tento týždeň v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave ...
27.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra otvorilo tento týždeň v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave výstavu Osobné doklady a iné verejné listiny v živote občana, ktorá potrvá do 30. októbra. V čase zavádzania digitálnych dokladov do praxe ponúka expozícia unikátny pohľad na podobu dokladov používaných na našom území v minulosti.
Pripravil ju odbor archívov a registratúr sekcie verejnej správy ministerstva vnútra v spolupráci so štátnymi archívmi pri príležitosti 130. výročia zavedenia štátnych matrík. Výstava predstavuje doklady a listiny, ktorými sa preukazujeme v bežnom živote, ale aj také, ktorých používanie už dávno zaniklo v dôsledku straty opodstatnenia, prípadne sa ich existencia viazala iba na krátke dejinné obdobie alebo skupinu obyvateľov.
Výnimočná forma vyhotovenia robí z viacerých malé umelecké diela, iné prekvapia množstvom informácií, či naopak, svojou strohosťou a jednoduchým minimalizmom.
"Rodný list, občiansky preukaz či pas – to nie je len kus papiera či plastu. Každý z nich je totiž malá kniha života. Nesú v sebe príbehy o tom, kto sme, kam patríme a čo sme prežili –od stredoveku po súčasnosť," uviedla prvá štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
Návštevníci sa dozvedia, že prvú formu občianskeho preukazu - v dobovej terminológii občianska legitimácia - zaviedlo na našom území cisárske nariadenie z roku 1857, ktoré zrušilo povinnosť preukazovať sa cestovným pasom pri cestovaní v rámci ríše. Cestujúci mal povinnosť zadovážiť si doklad overujúci jeho totožnosť, tzv. legitimačný list.
Po vzniku Československej republiky sa zaviedli všeobecné občianske legitimácie z pevného papiera vo vreckovom formáte s fotografiou, odtlačkom palca a vlastnoručným podpisom držiteľa, no pre občanov neboli povinné. Povinnosť vlastniť občiansky preukaz pre občanov s pobytom na území republiky od dovŕšenia 15 rokov sa zaviedla v roku 1953.
Výstava predstavuje tiež tzv. Nansenove pasy určené pre utečencov, doklady vydávané Židom, povojnovým vysťahovalcom a presídlencom v rámci výmeny obyvateľstva, ďalej doklady ako svedectvo o mravnej zachovalosti, svedectvo o chudobe, osvedčenia o národnej a štátnej spoľahlivosti, domovské listy a tiež vojenské, cirkevné, daňové či väzenské doklady z histórie.
Časť expozície je venovaná matrikám a matričným dokladom. Vedenie matričnej agendy, evidencie a z nich vyhotovovaných matričných dokladov prevzal na našom území do svojej kompetencie štát od 1. októbra 1895.
Zaujímavou kategóriou sú pracovné doklady. Návštevníci si môžu pozrieť, ako vyzerali výučné listy, vandrovné, čeľadné, robotnícke, podomové, pastierske či opatrovnícke knižky. Sem patria aj živnostenské listy, patentové listiny, vymenúvacie dekréty, osvedčenia o absolvovaní vzdelávania a služobné preukazy.
V skupine dokladov o voľnočasových aktivitách možno nájsť zbrojné pasy, poľovné a rybárske lístky, členské preukazy spolkov, združení, politických strán, študentských a mládežníckych organizácií, športových klubov. Výstava v Univerzitnej knižnici v Bratislave na Michalskej 1 je otvorená denne od 10:00 do 18:00, vstup je voľný.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra otvorilo výstavu histórie osobných dokladov, z viacerých sú malé umelecké diela – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
