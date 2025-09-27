Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 27.9.2025
27. septembra 2025

Prekvapením českých volieb môžu byť Piráti, prudko stúpajú


Najviac hlasov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v Česku podľa prieskumu agentúry STEM/MARK získa opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Podpora ANO však rovnako ako podpora vládnej koalície Spolu ...



gettyimages 506713834 676x451 27.9.2025 (SITA.sk) - Najviac hlasov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v Česku podľa prieskumu agentúry STEM/MARK získa opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Podpora ANO však rovnako ako podpora vládnej koalície Spolu klesá. Výrazne však rastie popularita strany Piráti. Informuje o tom web TN.cz.


ANO by podľa prieskumu získalo 27,5 percenta hlasov, Spolu by volilo 18 percent respondentov. Veľmi tesný je však súboj o tretie miesto. Zdramatizoval ho nástup Pirátov, ktorí by získali už 11,7 percenta hlasov. Prekonali tak vládne hnutie STAN (11,6 %) a blížia sa k SPD (12,3 %).

Podľa prieskumu Piráti oslovujú najmä prvovoličov. Prieskum uskutočnili od 16. septembra do 22. septembra a zúčastnilo sa ho 1 407 ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Prekvapením českých volieb môžu byť Piráti, prudko stúpajú © SITA Všetky práva vyhradené.

