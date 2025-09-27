|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 27.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Cyprián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. septembra 2025
Prekvapením českých volieb môžu byť Piráti, prudko stúpajú
Najviac hlasov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v Česku podľa prieskumu agentúry STEM/MARK získa opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Podpora ANO však rovnako ako podpora vládnej koalície Spolu ...
Zdieľať
27.9.2025 (SITA.sk) - Najviac hlasov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v Česku podľa prieskumu agentúry STEM/MARK získa opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Podpora ANO však rovnako ako podpora vládnej koalície Spolu klesá. Výrazne však rastie popularita strany Piráti. Informuje o tom web TN.cz.
ANO by podľa prieskumu získalo 27,5 percenta hlasov, Spolu by volilo 18 percent respondentov. Veľmi tesný je však súboj o tretie miesto. Zdramatizoval ho nástup Pirátov, ktorí by získali už 11,7 percenta hlasov. Prekonali tak vládne hnutie STAN (11,6 %) a blížia sa k SPD (12,3 %).
Podľa prieskumu Piráti oslovujú najmä prvovoličov. Prieskum uskutočnili od 16. septembra do 22. septembra a zúčastnilo sa ho 1 407 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Prekvapením českých volieb môžu byť Piráti, prudko stúpajú © SITA Všetky práva vyhradené.
ANO by podľa prieskumu získalo 27,5 percenta hlasov, Spolu by volilo 18 percent respondentov. Veľmi tesný je však súboj o tretie miesto. Zdramatizoval ho nástup Pirátov, ktorí by získali už 11,7 percenta hlasov. Prekonali tak vládne hnutie STAN (11,6 %) a blížia sa k SPD (12,3 %).
Podľa prieskumu Piráti oslovujú najmä prvovoličov. Prieskum uskutočnili od 16. septembra do 22. septembra a zúčastnilo sa ho 1 407 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Prekvapením českých volieb môžu byť Piráti, prudko stúpajú © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo vnútra otvorilo výstavu histórie osobných dokladov, z viacerých sú malé umelecké diela – FOTO
Ministerstvo vnútra otvorilo výstavu histórie osobných dokladov, z viacerých sú malé umelecké diela – FOTO