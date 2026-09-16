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16. septembra 2026

Ministerstvo vnútra plánuje obstarať 80 nových motocyklov pre policajtov, hodnota zákazky je viac ako tri milióny eur


Tagy: bezpečnosť cestnej premávky Dopravná polícia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) hovorca rezortu vnútra policajné motocykle Verejné obstarávanie

V súčasnosti používa dopravná polícia 130 služobných motocyklov, z ktorých približne 80 percent je vyrobených v rokoch 2008 až 2010. Ministerstvo ...



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policia pohoda2 16.9.2026 (SITA.sk) - V súčasnosti používa dopravná polícia 130 služobných motocyklov, z ktorých približne 80 percent je vyrobených v rokoch 2008 až 2010.


Ministerstvo vnútra SR pripravuje významnú obnovu motocyklového vozového parku dopravnej polície. Podľa vyjadrenia hovorca rezortu vnútra Mateja Neumanna ministerstvo plánuje obstarať 80 nových motocyklov, ktoré sú technicky prispôsobené pre výkon policajnej služby.

Hodnota plánovanej zákazky


Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 3,1 mil. eur bez DPH, pričom konečná cena bude závisieť od výsledku verejného obstarávania. V súčasnosti používa dopravná polícia 130 služobných motocyklov, z ktorých približne 80 percent je vyrobených v rokoch 20082010.

„Posledná významná obnova motocyklov pre dopravnú políciu bola realizovaná v roku 2021, keď sme obstarávali 25 kusov,“ uviedol Neumann s tým, že obstaranie 80 nových motocyklov je nevyhnutné na zabezpečenie plynulého, bezpečného a efektívneho výkonu služby dopravnej polície.

Dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky


Nové motocykle budú slúžiť na širokú škálu úloh definovaných zákonom, vrátane dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, sprevádzania ústavných činiteľov a zahraničných delegácií, ako aj zabezpečovania verejných, kultúrnych a športových podujatí po celom území Slovenskej republiky.

Ministerstvo zdôrazňuje, že motocykle v špeciálnej policajnej verzii sú konštrukčne navrhnuté na bezpečný a efektívny výkon služobných úloh.

Integrácia výstražných zariadení


„Policajný špeciál je jednosedadlové vozidlo využívané bezpečnostnými zložkami v rámci viacerých štátov,“ vysvetľuje hovorca.

„Jeho konštrukcia umožňuje integráciu výstražných zariadení a vysielačky priamo na motocykel, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť a jazdné vlastnosti oproti civilným motocyklom doplneným o dodatočné výstražné prvky,“ doplnil.

Cieľom nákupu nových motocyklov je tiež znížiť výpadky spôsobené technickými poruchami starších vozidiel a zabezpečiť akcieschopnosť útvarov dopravnej polície, čo prispieva k plynulejšej a bezpečnejšej premávke na cestách.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra plánuje obstarať 80 nových motocyklov pre policajtov, hodnota zákazky je viac ako tri milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bezpečnosť cestnej premávky Dopravná polícia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) hovorca rezortu vnútra policajné motocykle Verejné obstarávanie
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