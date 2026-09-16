|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 16.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudmila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. septembra 2026
Evidencia vojnových hrobov bude presnejšia a prehľadnejšia, informovalo ministerstvo Šutaja Eštoka
Tagy: evidencia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Novela zákona verejné zdroje Vojnové hroby
Novela zákona o vojnových hroboch, ktorú schválila vláda, prináša nové pojmy: vojnové pietne miesto a vojnový cintorín. Novela zákona o vojnových hroboch, ktorú v stredu schválila vláda, prináša ...
Zdieľať
16.9.2026 (SITA.sk) - Novela zákona o vojnových hroboch, ktorú schválila vláda, prináša nové pojmy: vojnové pietne miesto a vojnový cintorín.
Novela zákona o vojnových hroboch, ktorú v stredu schválila vláda, prináša nové pojmy: vojnové pietne miesto a vojnový cintorín, vďaka čomu bude možné presnejšie a prehľadnejšie viesť evidenciu vojnových hrobov. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR, mení sa aj mechanizmus financovania.
„Pravidelný ročný príspevok sa bude poskytovať výhradne na vojnové hroby, v ktorých sú uložené ľudské ostatky vojnových obetí. Pri jednorazových a finančne náročnejších zásahoch na vojnových hroboch, pietnych miestach či vojnových cintorínoch bude možné využiť mimoriadny príspevok,“ zdôraznil rezort.
Doplnil, že evidencia vojnových hrobov sa zároveň spresní a doplní o ďalšie údaje, ktoré umožnia lepšie plánovanie, kontrolu a vyhodnocovanie využívania verejných zdrojov aj presnejšie vyhľadávanie v evidencii.
Zdroj: SITA.sk - Evidencia vojnových hrobov bude presnejšia a prehľadnejšia, informovalo ministerstvo Šutaja Eštoka © SITA Všetky práva vyhradené.
Novela zákona o vojnových hroboch, ktorú v stredu schválila vláda, prináša nové pojmy: vojnové pietne miesto a vojnový cintorín, vďaka čomu bude možné presnejšie a prehľadnejšie viesť evidenciu vojnových hrobov. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR, mení sa aj mechanizmus financovania.
„Pravidelný ročný príspevok sa bude poskytovať výhradne na vojnové hroby, v ktorých sú uložené ľudské ostatky vojnových obetí. Pri jednorazových a finančne náročnejších zásahoch na vojnových hroboch, pietnych miestach či vojnových cintorínoch bude možné využiť mimoriadny príspevok,“ zdôraznil rezort.
Doplnil, že evidencia vojnových hrobov sa zároveň spresní a doplní o ďalšie údaje, ktoré umožnia lepšie plánovanie, kontrolu a vyhodnocovanie využívania verejných zdrojov aj presnejšie vyhľadávanie v evidencii.
Zdroj: SITA.sk - Evidencia vojnových hrobov bude presnejšia a prehľadnejšia, informovalo ministerstvo Šutaja Eštoka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: evidencia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Novela zákona verejné zdroje Vojnové hroby
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra plánuje obstarať 80 nových motocyklov pre policajtov, hodnota zákazky je viac ako tri milióny eur
Ministerstvo vnútra plánuje obstarať 80 nových motocyklov pre policajtov, hodnota zákazky je viac ako tri milióny eur
<< predchádzajúci článok
Pamätník slobody slova na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka vo Veľkej Mači sprístupnia už čoskoro
Pamätník slobody slova na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka vo Veľkej Mači sprístupnia už čoskoro