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16. septembra 2026

Evidencia vojnových hrobov bude presnejšia a prehľadnejšia, informovalo ministerstvo Šutaja Eštoka


Tagy: evidencia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Novela zákona verejné zdroje Vojnové hroby

Novela zákona o vojnových hroboch, ktorú schválila vláda, prináša nové pojmy: vojnové pietne miesto a vojnový cintorín. Novela zákona o vojnových hroboch, ktorú v stredu schválila vláda, prináša ...



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minister vnutra matus sutaj estok 676x462 16.9.2026 (SITA.sk) - Novela zákona o vojnových hroboch, ktorú schválila vláda, prináša nové pojmy: vojnové pietne miesto a vojnový cintorín.


Novela zákona o vojnových hroboch, ktorú v stredu schválila vláda, prináša nové pojmy: vojnové pietne miesto a vojnový cintorín, vďaka čomu bude možné presnejšie a prehľadnejšie viesť evidenciu vojnových hrobov. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR, mení sa aj mechanizmus financovania.

„Pravidelný ročný príspevok sa bude poskytovať výhradne na vojnové hroby, v ktorých sú uložené ľudské ostatky vojnových obetí. Pri jednorazových a finančne náročnejších zásahoch na vojnových hroboch, pietnych miestach či vojnových cintorínoch bude možné využiť mimoriadny príspevok,“ zdôraznil rezort.

Doplnil, že evidencia vojnových hrobov sa zároveň spresní a doplní o ďalšie údaje, ktoré umožnia lepšie plánovanie, kontrolu a vyhodnocovanie využívania verejných zdrojov aj presnejšie vyhľadávanie v evidencii.


Zdroj: SITA.sk - Evidencia vojnových hrobov bude presnejšia a prehľadnejšia, informovalo ministerstvo Šutaja Eštoka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: evidencia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Novela zákona verejné zdroje Vojnové hroby
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