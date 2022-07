Ministerstvo vnútra plánuje zaviesť zmeny pre cudzincov na území SR, mali by zjednodušiť niektoré pravidlá

Na štúdium postačí starší doklad

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Vodiči medzinárodnej autobusovej a kamiónovej dopravy pri žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania by nemali mať povinnosť preukazovať, že majú zaistené ubytovanie na Slovensku.V konaniach o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia má cudzinecká polícia akceptovať aj doklad potvrdzujúci tento účel starší ako 90 dní.Vyplýva to z návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú na základe plánu legislatívnych úloh vlády predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo vnútra SR (MV SR) Cieľom je zníženie administratívnej záťaže cudzích štátnych príslušníkov, ktorí žiadajú o pobyt na území Slovenskej republiky. Informoval o tom tlačový odbor rezortu vnútra.„Našou snahou je zefektívniť konania a jednoznačnejšie definovať niektoré procedurálne postupy hraničnej a cudzineckej polície, najmä v oblasti návratov cudzincov z tretích krajín zo Slovenska, k čomu nás zaviazali schengenskí hodnotitelia,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ).Novelou sa majú zaviesť nové oprávnenia policajta v súvislosti s vycestovaním štátnych príslušníkov tretích krajín cez vonkajšiu hranicu. Pri výstupe zo Slovenska budú povinní predložiť platný cestovný doklad, v opačnom prípade im bude hroziť zamietnutie vycestovania cez vonkajšiu hranicu.Zaviesť sa má možnosť policajného útvaru zamietnuť účelovú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania v prípade, ak cudzinci z tretích krajín vedome obchádzajú zákonnú podmienku preukázať dosiahnutie zisku z podnikania po zdanení podaním novej žiadosti o udelenie prechodného pobytu.Na druhej strane, pri obnovovaní prechodného pobytu na účel podnikania budú mať občania tretích krajín s nedoplatkami na daniach, clách či poistných odvodoch 10 dní na uhradenie pohľadávok, ktoré sú podľa aktuálnej právnej úpravy dôvodom na zamietnutie žiadosti.Športovci a športoví odborníci pôsobiaci na Slovensku budú po novom môcť preukazovať účel pobytu predložením dohody o vykonávaní športovej činnosti, pričom sa nevylučuje, aby mohli zároveň na Slovensku podnikať. Ministerstvo vnútra pristúpilo k tejto zmene na základe plánovaných úprav v zákone o športe.Zvýšiť sa má správny poplatok za vydanie dokladu o pobyte. Dôvodom je, že doklad bude polícia doručovať na adresu žiadateľa. Cudzinci tak nebudú musieť opakovane navštevovať pracovisko cudzineckej polície. Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2023.