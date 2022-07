Za zhabané pornografické obrázky, priznal súd odsúdenému na smrť Chocholáčovi odškodné 2600 eur

Odsúdený žiadal 75 000 eur

Uložili mu pokarhanie

Doživotný trest za vraždu

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) priznal na doživotie odsúdenému Romanovi Chocholáčovi odškodné 2600 eur z titulu nemajetkovej ujmy.Ako informoval hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla , súd v pomere hlasov päť ku dvom konštatoval porušenie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, konkrétne práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života.Odsúdený pritom žiadal v rámci zadosťučinenia 75 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 850 eur za náklady a výdavky.Odsúdenému na doživotie v roku 2013 väzenské orgány odňali obrázky z časopisov, ktoré boli vyhodnotené ako pornografické a ako také ohrozujúce mravnosť.Zároveň mu bol uložený disciplinárny trest – pokarhanie. Sťažovateľ sa neúspešne obrátil na prokuratúru na dvoch stupňoch, ako aj na Ústavný súd SR , ktorý jeho ústavnej sťažnosti nevyhovel.ESĽP v tejto súvislosti konštatoval, že odňatie obrázkov sťažovateľovi a uloženie pokarhania za ich držbu predstavovali zásah do práva na rešpektovanie súkromného života. Podľa verdiktu súdu zásah bol v súlade so zákonom, avšak nebol „nevyhnutný v demokratickej spoločnosti“.„V tejto súvislosti poznamenal, že výkon trestu odňatia slobody vylučuje intímny kontakt s osobou opačného pohlavia, v sťažovateľom prípade je táto situácia dlhodobá a nič nenaznačuje, že predmetný materiál u neho mohol vyvolať násilné alebo inak nevhodné správanie. Materiál tohto druhu je bežne dostupný cez distribúciu tlače pre dospelú populáciu a dostupné informácie naznačujú, že bol držaný v súkromnej sfére sťažovateľa," povedal Bubla.ESĽP zároveň poukázal na konštatovanie Ústavného súdu SR, že zákonná úprava neumožňuje neprihliadať na individuálne záujmy a že správa ústavu na výkon trestu odňatia slobody nemá možnosť zaoberať sa individuálnymi prípadmi.„Predmetný zákaz tak predstavoval všeobecné a nerozlišujúce obmedzenie neumožňujúce posúdiť proporcionalitu v jednotlivom prípade," doplnil hovorca.Roman Chocholáč si od roku 2012 odpykáva doživotný trest za vraždu tety a sesternice. Podľa výsledkov vyšetrovania v roku 2009 dobodal svoju tetu a v aute ju spustil do Vážskeho kanála v Kotešovej, okres Bytča. Následne zaútočil na svoju sesternicu, ktorú škrtil a rovnako v inom aute spustil do vody, kde sa utopila. Krajský súd v Žiline mu za to v auguste 2012 potvrdil doživotný trest. Obžalovaný počas procesu vinu popieral, podľa medializovaných informácií bolo motívom jeho činu úmysel získať majetok obetí.