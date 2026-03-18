|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 18.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eduard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. marca 2026
Ministerstvo vnútra podalo podnet na SAK pre výroky advokáta Kubinu, žiada ich prešetrenie
Ministerstvo vnútra SR podalo sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru (SAK), týkajúcu sa ...
Zdieľať
18.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR podalo sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru (SAK), týkajúcu sa preskúmania verejných vyjadrení advokáta Petra Kubinu, ktoré podľa názoru rezortu prekročili rámec zdržanlivej a profesionálnej komunikácie, ktorá sa od advokáta očakáva, a môžu tak napĺňať znaky disciplinárneho previnenia advokáta.
Ako ministerstvo ďalej informovalo, sťažnosť sa týka viacerých verejných vyjadrení advokáta na sociálnej sieti Facebook, v ktorých expresívnym a nevecným spôsobom komentoval prebiehajúce súdne konania a činnosť ministerstva vnútra a jeho predstaviteľov.
„Podľa názoru ministerstva vnútra sú predmetné vyjadrenia advokáta naviac cielene zamerané na vytváranie mediálneho a spoločenského tlaku, ktorý môže byť prenášaný do verejnej diskusie, a v konečnom dôsledku môže zasahovať do nezávislosti konajúcich súdov a do dôvery verejnosti v spravodlivý a právny štát,“ skonštatovalo ministerstvo.
Doplnilo, že si váži a rešpektuje slobodu prejavu, avšak v prípade advokáta Kubinu identifikovalo viacero priťažujúcich okolností, ktoré aj z pohľadu rozhodovacej praxe súdov a disciplinárnych orgánov SAK prekračujú hranice slobody prejavu advokáta.
Ministerstvo vnútra zároveň zdôrazňuje, že jeho zámerom nie je vstupovať do verejnej polemiky, ale zabezpečiť, aby výkon právnických povolaní prebiehal v súlade s pravidlami, ktoré chránia dôveru verejnosti v právny štát. Preto požiadalo Slovenskú advokátsku komoru o prešetrenie.
Kubina zastupuje vo viacerých konaniach pred súdmi policajtov z tímu známeho ako čurillovci. Mimo iného ich zastupoval aj v spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom pre jeho výroky na ich adresu, a tiež v konaniach týkajúcich sa postavenia policajtov mimo služby.
Verejné vyjadrenia
Sloboda prejavu
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
METRO v Ivanke pri Dunaji spúšťa veľkokapacitný zálohomat. Vrátenie zálohovaných fliaš a plechoviek bude až 5× rýchlejšie a pohodlnejšie
METRO v Ivanke pri Dunaji spúšťa veľkokapacitný zálohomat. Vrátenie zálohovaných fliaš a plechoviek bude až 5× rýchlejšie a pohodlnejšie
<< predchádzajúci článok
Moderná vodná fajka v roku 2026: Trendom je nerezová oceľ, karbón a minimalistický dizajn
Moderná vodná fajka v roku 2026: Trendom je nerezová oceľ, karbón a minimalistický dizajn