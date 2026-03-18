 24hod.sk    Z domova

18. marca 2026

Ministerstvo vnútra podalo podnet na SAK pre výroky advokáta Kubinu, žiada ich prešetrenie


Tagy: advokát Čurillovci Minister vnútra SR Sťažnosť vyjadrenia

Ministerstvo vnútra SR podalo sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru (SAK), týkajúcu sa ...



6467afdf7e244451854662 676x450 18.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR podalo sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru (SAK), týkajúcu sa preskúmania verejných vyjadrení advokáta Petra Kubinu, ktoré podľa názoru rezortu prekročili rámec zdržanlivej a profesionálnej komunikácie, ktorá sa od advokáta očakáva, a môžu tak napĺňať znaky disciplinárneho previnenia advokáta.

Verejné vyjadrenia


Ako ministerstvo ďalej informovalo, sťažnosť sa týka viacerých verejných vyjadrení advokáta na sociálnej sieti Facebook, v ktorých expresívnym a nevecným spôsobom komentoval prebiehajúce súdne konania a činnosť ministerstva vnútra a jeho predstaviteľov.

„Podľa názoru ministerstva vnútra sú predmetné vyjadrenia advokáta naviac cielene zamerané na vytváranie mediálneho a spoločenského tlaku, ktorý môže byť prenášaný do verejnej diskusie, a v konečnom dôsledku môže zasahovať do nezávislosti konajúcich súdov a do dôvery verejnosti v spravodlivý a právny štát,“ skonštatovalo ministerstvo.

Sloboda prejavu


Doplnilo, že si váži a rešpektuje slobodu prejavu, avšak v prípade advokáta Kubinu identifikovalo viacero priťažujúcich okolností, ktoré aj z pohľadu rozhodovacej praxe súdov a disciplinárnych orgánov SAK prekračujú hranice slobody prejavu advokáta.

Ministerstvo vnútra zároveň zdôrazňuje, že jeho zámerom nie je vstupovať do verejnej polemiky, ale zabezpečiť, aby výkon právnických povolaní prebiehal v súlade s pravidlami, ktoré chránia dôveru verejnosti v právny štát. Preto požiadalo Slovenskú advokátsku komoru o prešetrenie.


Kubina zastupuje vo viacerých konaniach pred súdmi policajtov z tímu známeho ako čurillovci. Mimo iného ich zastupoval aj v spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom pre jeho výroky na ich adresu, a tiež v konaniach týkajúcich sa postavenia policajtov mimo služby.




Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra podalo podnet na SAK pre výroky advokáta Kubinu, žiada ich prešetrenie © SITA Všetky práva vyhradené.

METRO v Ivanke pri Dunaji spúšťa veľkokapacitný zálohomat. Vrátenie zálohovaných fliaš a plechoviek bude až 5× rýchlejšie a pohodlnejšie
Moderná vodná fajka v roku 2026: Trendom je nerezová oceľ, karbón a minimalistický dizajn

