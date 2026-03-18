METRO v Ivanke pri Dunaji spúšťa veľkokapacitný zálohomat. Vrátenie zálohovaných fliaš a plechoviek bude až 5× rýchlejšie a pohodlnejšie


Spoločnosť METRO Slovakia inštaluje v predajni v Ivanke pri Dunaji nový veľkokapacitný zálohomat R1 od spoločnosti TOMRA, ktorý patrí medzi prvé multifeedové zariadenia svojho druhu na Slovensku. Zákazníkom ...



tomra_metro_zalohomat_1 676x451 18.3.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť METRO Slovakia inštaluje v predajni v Ivanke pri Dunaji nový veľkokapacitný zálohomat R1 od spoločnosti TOMRA, ktorý patrí medzi prvé multifeedové zariadenia svojho druhu na Slovensku. Zákazníkom umožní rýchle a pohodlné vrátenie plastových fliaš a plechoviek – bez nutnosti vkladať každý obal samostatne. METRO tak pokračuje v zlepšovaní služieb pre svojich zákazníkov a zároveň posilňuje svoj záväzok k ochrane životného prostredia.


Nové zariadenie dokáže naraz prijať až 100 plastových fliaš a plechoviek a celkovo spracuje až 300 obalov v jednom cykle. Zákazníci môžu na obrazovke sledovať postup spracovania aj predpokladaný čas ukončenia, čo výrazne zvyšuje komfort a efektivitu zálohovania. V porovnaní so štandardným zálohomatom je nový systém až 5× rýchlejší, čo znamená kratšie čakanie a lepší zážitok pre zákazníkov.

"Našou prioritou je neustále zlepšovať služby pre zákazníkov. Nový veľkokapacitný zálohomat prináša rýchlejšie, pohodlnejšie a hygienickejšie riešenie, ktoré reaguje na ich potreby a zároveň podporuje zodpovedné správanie k životnému prostrediu," uvádza Igor Losman, projektový manažér METRO Slovakia.

Očakávaný prínos pre zákazníkov a recykláciu


V súčasnosti predajňa METRO v Ivanke pri Dunaji ročne prijme približne 1 300 000 kusov zálohovaných obalov prostredníctvom štandardného zálohomatu. Vďaka novej veľkokapacitnej technológii predpokladá spoločnosť vyzbierať až do 4 000 000 kusov ročne. Nový systém tak prispeje nielen k vyššiemu komfortu zákazníkov, ale aj k zvýšeniu objemu kvalitného materiálu určeného na recykláciu.

Nový zálohomat ako súčasť udržateľných investícií METRO


Inštalácia veľkokapacitného zálohomatu R1 je súčasťou širšieho rámca inovácií a investícií, ktorými METRO modernizuje svoje prevádzky, zvyšuje komfort zákazníkov a podporuje udržateľnosť. Spoločnosť na Slovensku postupne zaviedla a zavádza energeticky efektívne riešenia – od fotovoltických panelov a modernizácie chladiacej techniky, cez rekonštrukciu kotolní, až po rozširovanie administratívnych priestorov s vysokou energetickou triedou a ekologickými prvkami.

Nový zálohomat predstavuje ďalší krok v zodpovednom správaní k životnému prostrediu a plánuje sa jeho postupné rozširovanie aj do ďalších METRO predajní naprieč Slovenskom. Zákazníkom prináša rýchlejší a pohodlnejší spôsob vrátenia zálohovaných obalov a prispieva k vyššej miere recyklácie.

Zdroj: SITA.sk - METRO v Ivanke pri Dunaji spúšťa veľkokapacitný zálohomat. Vrátenie zálohovaných fliaš a plechoviek bude až 5× rýchlejšie a pohodlnejšie © SITA Všetky práva vyhradené.

