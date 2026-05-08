|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 8.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ingrida
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. mája 2026
Ministerstvo vnútra predložilo návrhy kolektívnych zmlúv na rok 2027, zachovať chce platy aj benefity
Služobný úrad v predmetných návrhoch kolektívnych zmlúv deklaruje zachovanie doterajších platových nárokov a sociálnych benefitov.
Zdieľať
8.5.2026 (SITA.sk) - Služobný úrad v predmetných návrhoch kolektívnych zmlúv deklaruje zachovanie doterajších platových nárokov a sociálnych benefitov.
Ministerstvo vnútra predložilo príslušným odborovým zväzom, ktoré zastupujú príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby návrhy kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2027.
Ako rezort informoval, služobný úrad v predmetných návrhoch kolektívnych zmlúv deklaruje zachovanie doterajších platových nárokov a sociálnych benefitov uvedených v platnej kolektívnej zmluve na roky 2025 až 2026.
„Služobný úrad sa v rámci kolektívneho vyjednávania a rokovania o návrhoch kolektívnych zmlúv na rok 2027 bude snažiť o dojednanie čo najvýhodnejších benefitov pre jednotlivé kategórie príslušníkov,“ zdôraznilo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra predložilo návrhy kolektívnych zmlúv na rok 2027, zachovať chce platy aj benefity © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra predložilo príslušným odborovým zväzom, ktoré zastupujú príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby návrhy kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2027.
Ako rezort informoval, služobný úrad v predmetných návrhoch kolektívnych zmlúv deklaruje zachovanie doterajších platových nárokov a sociálnych benefitov uvedených v platnej kolektívnej zmluve na roky 2025 až 2026.
„Služobný úrad sa v rámci kolektívneho vyjednávania a rokovania o návrhoch kolektívnych zmlúv na rok 2027 bude snažiť o dojednanie čo najvýhodnejších benefitov pre jednotlivé kategórie príslušníkov,“ zdôraznilo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra predložilo návrhy kolektívnych zmlúv na rok 2027, zachovať chce platy aj benefity © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
„Fejkoví“ lekári aj RTG snímky. Umelá inteligencia a deepfake technológie môžu ohroziť aj vaša zdravie
„Fejkoví“ lekári aj RTG snímky. Umelá inteligencia a deepfake technológie môžu ohroziť aj vaša zdravie
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (8. máj 2026): Tyršovo nábrežie, výstava, galaxia Messier 77, požiar a cyklistické preteky
Top foto dňa (8. máj 2026): Tyršovo nábrežie, výstava, galaxia Messier 77, požiar a cyklistické preteky