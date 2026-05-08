Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ingrida
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika    Zdravie

08. mája 2026

„Fejkoví“ lekári aj RTG snímky. Umelá inteligencia a deepfake technológie môžu ohroziť aj vaša zdravie


Tagy: americké zdravotníctvo deepfake Medicína Umelá inteligencia verejné zdravie

Zneužívanie deepfake technológie sa netýka len osôb, zdravotnícke zariadenia hlásia aj falošné diagnostické snímky a sfalšované klinické dáta.



Zdieľať
copilot_20260508_074544 676x451 8.5.2026 (SITA.sk) - Zneužívanie deepfake technológie sa netýka len osôb, zdravotnícke zariadenia hlásia aj falošné diagnostické snímky a sfalšované klinické dáta.


Umelá inteligencia čoraz častejšie zneužíva identitu lekárov v deepfake videách, ktoré propagujú pochybné produkty alebo šíria dezinformácie, čo podľa odborníkov predstavuje rastúce riziko pre verejné zdravie a podkopáva dôveru v zdravotnícky systém, píše americký spravodajský portál Axios.

Americká lekárska asociácia AMA minulý týždeň vyzvala federálnych aj štátnych zákonodarcov, aby sprísnili ochranu identity a vyplnili legislatívne medzery, ktoré umožňujú tvorbu a šírenie deepfake obsahu. Šéf asociácie John Whyte označil situáciu za krízu verejného zdravia a bezpečnosti. Združenie zároveň žiada tvrdší postup voči tvorcom deepfake videí a pravidlá, ktoré prinútia technologické platformy rýchlejšie odstraňovať falošné impersonácie.

Chatbot s lekárskym titulom?


Kalifornia už zaviedla povinné označovanie reklám generovaných umelou inteligenciou a zvažuje explicitný zákaz deepfake videí s lekármi. V Pensylvánii lekárska komora nariadila technologickej firme, aby okamžite zastavila používanie chatbota, ktorý sa vydával za lekára s platnou lekárskou licenciou.

Lekári tiež upozorňujú, že na internete čoraz častejšie nachádzajú videá a reklamy, v ktorých ich tvár či hlas propaguje doplnky výživy, „dlhovekosť“, neoverené liečebné postupy alebo neschválené zdravotnícke pomôcky. „Stáva sa to bežnou vecou. Každý pozná niekoho, koho sa to dotklo,“ povedal Whyte.

Problémom je, že lekári tak môžu čeliť žalobám, ak pacientom uškodí produkt alebo rada, ktorú im v skutočnosti nikdy nedali.

Falošná diagnostika


Zneužívanie deepfake technológie sa netýka len osôb. Zdravotnícke zariadenia hlásia aj falošné diagnostické snímky a sfalšované klinické dáta. Štúdia v časopise Radiology ukázala, že väčšina lekárov nedokázala deepfake röntgenové snímky rozpoznať, a štvrtina z nich dokonca ani po upozornení na typické znaky obrázkov vygenerovaných AI.

Podľa hlavného autora štúdie Mickaela Tordjmana z Icahn School of Medicine môžu byť takéto snímky zneužité na poisťovacie podvody, manipuláciu s diagnózami alebo vyvolanie chaosu v nemocničných systémoch.

Whyte upozornil, že AI narúša dôveru v profesiu, kde je dôveryhodnosť často otázkou života a smrti. „Nemali by sme nútiť verejnosť, aby bola detektívom pri zisťovaní, či niečo nie je deepfake,“ povedal.


Zdroj: SITA.sk - „Fejkoví“ lekári aj RTG snímky. Umelá inteligencia a deepfake technológie môžu ohroziť aj vaša zdravie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké zdravotníctvo deepfake Medicína Umelá inteligencia verejné zdravie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko nepodporí deklaráciu o pokroku v riadení migrácie na konferencii OSN
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo vnútra predložilo návrhy kolektívnych zmlúv na rok 2027, zachovať chce platy aj benefity

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 