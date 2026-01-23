|
23.1.2026
Meniny má Miloš
23. januára 2026
Ministerstvo vnútra prijalo humanitárny materiál v hodnote vyše pol milióna dolárov, poslúži v krízových situáciách – FOTO
Ministerstvo vnútra SR prijalo humanitárny materiál od Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vo výške ...
23.1.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR prijalo humanitárny materiál od Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vo výške približne 490 000 amerických dolárov. Ako rezort v tejto súvislosti informoval, pomoc bude využívaná pri mimoriadnych situáciách úzko spätých s núdzovým ubytovaním obyvateľstva.
Vybavenie konkrétne zahŕňa spacie vaky, prikrývky, vankúše, posteľnú bielizeň, uteráky, termosky, mobilné ubytovacie jednotky, stany pre rodiny, zimné sady a deky. Cieľom dodávky je posilniť kapacity Slovenska pri riešení krízových humanitárnych situácií.
„Tento dar nadväzuje na spoluprácu z minulého roka a potvrdzuje, že vzájomná dôvera a partnerstvo prinášajú konkrétne výsledky. Ukazuje tiež, že spolupráca štátu, samospráv a humanitárnych organizácií dokáže rýchlo a dôstojne reagovať aj v tých najnáročnejších situáciách. Dnes teda nepreberáme len materiál, ale aj záväzok - záväzok stáť pri ľuďoch v kríze a konať tam, kde je to najviac potrebné,“ povedal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.
Poskytnutý humanitárny materiál podľa neho posilní schopnosť ministerstva poskytovať dočasné ubytovanie a základnú podporu v núdzových situáciách, či už ide o náhly prílev utečencov alebo domáce krízové situácie, ktoré vyžadujú ubytovanie a základnú pomoc pre širokú verejnosť. Minister doplnil, že humanitárny materiál bol rozdistribuovaný do všetkých skladov civilnej ochrany ministerstva vnútra po celom Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra prijalo humanitárny materiál v hodnote vyše pol milióna dolárov, poslúži v krízových situáciách – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
