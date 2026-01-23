|
Piatok 23.1.2026
Meniny má Miloš
|Denník - Správy
23. januára 2026
BVS plánuje v Pezinku investície za viac ako 10 miliónov eur, výrazne sa posilní kanalizácia v Grinave
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pripravila investičný plán na rok 2026, ktorý schválilo mimoriadne valné zhromaždenie ...
23.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pripravila investičný plán na rok 2026, ktorý schválilo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti.
Ako informuje hovorca mesta Michal Lukáč, súčasťou plánu sú aj investície určené pre Pezinok, zamerané na obnovu a rozvoj vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry. Podľa schváleného plánu dosahuje predpokladaná hodnota investícií BVS v Pezinku na tento rok viac ako 10 miliónov eur bez DPH.
Mesto vníma tento zámer ako dôležitý krok k zvyšovaniu spoľahlivosti a kvality služieb pre obyvateľov. „Spolupráca so spoločnosťou BVS je pre Pezinok dôležitá – voda a kanalizácia sú základnou infraštruktúrou, ktorá priamo ovplyvňuje každodenný život ľudí. Teší nás, že BVS plánuje v roku 2026 pokračovať v investíciách aj v rôznych častiach mesta a že sa posúvajú dopredu projekty, ktoré zvyšujú komfort a bezpečnosť pre obyvateľov,“ uviedol primátor mesta Pezinok Roman Mács.
Mesto zároveň osobitne víta plánované posilnenie kanalizačnej infraštruktúry v časti Grinava, kde je v investičnom pláne vyčlenená významná položka vo výške 4 milióny eur bez DPH na kanalizáciu. Tento zámer má podľa mesta potenciál priniesť citeľné zlepšenie pre územie a podporiť ďalší rozvoj lokality.
„Investičný plán BVS na rok 2026 je východiskom pre ďalšie kroky, ktoré budú nadväzovať na prípravné procesy a verejné obstarávania v rámci realizácie jednotlivých zámerov," doplnil Lukáč.
Zdroj: SITA.sk - BVS plánuje v Pezinku investície za viac ako 10 miliónov eur, výrazne sa posilní kanalizácia v Grinave © SITA Všetky práva vyhradené.
