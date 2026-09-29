|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 29.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Michal, Michaela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. septembra 2026
Ministerstvo vnútra prvýkrát zverejnilo zoznam všetkých kandidátov v spojených samosprávnych voľbách
Tagy: hovorca ministerstva vnútra Kandidát na primátora Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Spojené voľby Zoznam kandidátov zverejnenie
Elektronický register kandidátov je novinkou, vďaka ktorému sa voliči jednoduchšie a rýchlejšie dostanú k informáciám o kandidátoch z celého Slovenska.
Zdieľať
29.9.2026 (SITA.sk) - Elektronický register kandidátov je novinkou, vďaka ktorému sa voliči jednoduchšie a rýchlejšie dostanú k informáciám o kandidátoch z celého Slovenska.
Ministerstvo vnútra zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam všetkých zaregistrovaných kandidátov v spojených samosprávnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026. Elektronický register kandidátov je novinkou, vďaka ktorému sa voliči jednoduchšie a rýchlejšie dostanú k informáciám o kandidátoch z celého Slovenska.
Okrem toho musia byť podľa ministerstva vnútra tieto informácie zverejnené najneskôr do 29. septembra aj na webových sídlach jednotlivých obcí, prípadne na ich úradných tabuliach. Vo voľbách do samosprávy obcí sa uchádza o dôveru voličov 6 560 kandidátov na funkciu starostu obce, mestskej časti alebo primátora mesta.
Na poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva kandiduje 40 184 kandidátov. Na post predsedu samosprávneho kraja je zaregistrovaných 56 kandidátov. O funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja sa uchádza 2 472 kandidátov.
Zákon umožňuje kandidovať súčasne v komunálnych aj župných voľbách, zároveň je možné súčasne kandidovať na poslanca zastupiteľstva a tiež na funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja.
Voľby sa budú konať v 2 926 obciach, mestských častiach a mestách a otvorených bude spolu 6 029 volebných miestností, ktoré budú spoločné pre voľby do orgánov samosprávy obcí (tzv. komunálne voľby) a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov (tzv. župné voľby).
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa podľa ministerstva vnútra nevykonajú v troch obciach: Lipovec, Michalková a Girovce. Dôvodom je, že sa v nich nikto neuchádzal o funkciu starostu ani poslanca, prípadne neboli zaregistrovaní kandidáti.
Konať sa budú v týchto obciach teda len župné voľby. V ďalších troch obciach, Ondrašová, Lažany a Detrík, sa síce komunálne voľby uskutočnia, ale voliči budú vyberať len poslancov obecného zastupiteľstva, keďže za starostu sa tam nikto neprihlásil.
V 18 obciach kandiduje nižší počet kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva, ako má byť zvolený. Ide o obce Cimenná, Dolná Mariková, Zemianske Kostoľany, Horná Seč, Veľký Ďur, Podhorany, Dubové, Jasenovo, Podhradie, Vlkanová, Nová Lesná, Lažany, Veľký Slivník, Krajné Čierno, Nižná Jedľová, Veľká Lodina, Zlatá Idka a Letanovce.
Vo všetkých týchto 24 obciach sa uskutočnia na neobsadené mandáty doplňujúce komunálne voľby s predpokladaným termínom na jar 2027. Skutočný počet kandidátov sa môže zmeniť, keďže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr štvrtok 22. októbra 2026 do 7:00 h) zákon umožňuje späťvzatie kandidátnej listiny, prípadne vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry.
„Hlasovacie lístky sú vyhotovované na základe zoznamu zaregistrovaných kandidátov. To znamená, že aj keď sa niektorý kandidát vzdal alebo vzdá kandidatúry, prípadne bude odvolaný, jeho meno zostane na hlasovacom lístku. Tieto informácie budú pre voličov zverejnené v príslušných volebných miestnostiach. V prípade, že by niekto pri hlasovaní zakrúžkoval takého kandidáta, pri prideľovaní mandátov sa na neho nebude prihliadať,“ informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
Právo voliť v samosprávnych voľbách majú okrem občanov Slovenskej republiky aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. V týchto voľbách nie je možné požiadať o hlasovací preukaz.
Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Zoznamy zaregistrovaných kandidátov sú dostupné na: https://www.minv.sk/?samosprava26-info10
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra prvýkrát zverejnilo zoznam všetkých kandidátov v spojených samosprávnych voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam všetkých zaregistrovaných kandidátov v spojených samosprávnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026. Elektronický register kandidátov je novinkou, vďaka ktorému sa voliči jednoduchšie a rýchlejšie dostanú k informáciám o kandidátoch z celého Slovenska.
Súčasná kandidatúra v komunálnych i župných voľbách
Okrem toho musia byť podľa ministerstva vnútra tieto informácie zverejnené najneskôr do 29. septembra aj na webových sídlach jednotlivých obcí, prípadne na ich úradných tabuliach. Vo voľbách do samosprávy obcí sa uchádza o dôveru voličov 6 560 kandidátov na funkciu starostu obce, mestskej časti alebo primátora mesta.
Na poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva kandiduje 40 184 kandidátov. Na post predsedu samosprávneho kraja je zaregistrovaných 56 kandidátov. O funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja sa uchádza 2 472 kandidátov.
Zákon umožňuje kandidovať súčasne v komunálnych aj župných voľbách, zároveň je možné súčasne kandidovať na poslanca zastupiteľstva a tiež na funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja.
Voľby sa budú konať v 2 926 obciach, mestských častiach a mestách a otvorených bude spolu 6 029 volebných miestností, ktoré budú spoločné pre voľby do orgánov samosprávy obcí (tzv. komunálne voľby) a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov (tzv. župné voľby).
Funkcie starostu a poslanca
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa podľa ministerstva vnútra nevykonajú v troch obciach: Lipovec, Michalková a Girovce. Dôvodom je, že sa v nich nikto neuchádzal o funkciu starostu ani poslanca, prípadne neboli zaregistrovaní kandidáti.
Konať sa budú v týchto obciach teda len župné voľby. V ďalších troch obciach, Ondrašová, Lažany a Detrík, sa síce komunálne voľby uskutočnia, ale voliči budú vyberať len poslancov obecného zastupiteľstva, keďže za starostu sa tam nikto neprihlásil.
Doplňujúce komunálne voľby
V 18 obciach kandiduje nižší počet kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva, ako má byť zvolený. Ide o obce Cimenná, Dolná Mariková, Zemianske Kostoľany, Horná Seč, Veľký Ďur, Podhorany, Dubové, Jasenovo, Podhradie, Vlkanová, Nová Lesná, Lažany, Veľký Slivník, Krajné Čierno, Nižná Jedľová, Veľká Lodina, Zlatá Idka a Letanovce.
Vo všetkých týchto 24 obciach sa uskutočnia na neobsadené mandáty doplňujúce komunálne voľby s predpokladaným termínom na jar 2027. Skutočný počet kandidátov sa môže zmeniť, keďže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr štvrtok 22. októbra 2026 do 7:00 h) zákon umožňuje späťvzatie kandidátnej listiny, prípadne vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry.
Právo voliť v samosprávnych voľbách
„Hlasovacie lístky sú vyhotovované na základe zoznamu zaregistrovaných kandidátov. To znamená, že aj keď sa niektorý kandidát vzdal alebo vzdá kandidatúry, prípadne bude odvolaný, jeho meno zostane na hlasovacom lístku. Tieto informácie budú pre voličov zverejnené v príslušných volebných miestnostiach. V prípade, že by niekto pri hlasovaní zakrúžkoval takého kandidáta, pri prideľovaní mandátov sa na neho nebude prihliadať,“ informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
Právo voliť v samosprávnych voľbách majú okrem občanov Slovenskej republiky aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. V týchto voľbách nie je možné požiadať o hlasovací preukaz.
Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Zoznamy zaregistrovaných kandidátov sú dostupné na: https://www.minv.sk/?samosprava26-info10
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra prvýkrát zverejnilo zoznam všetkých kandidátov v spojených samosprávnych voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hovorca ministerstva vnútra Kandidát na primátora Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Spojené voľby Zoznam kandidátov zverejnenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Plot pri Dolnej bráne v Košiciach zmizol, zrekonštruovanú časť Hlavnej ulice už otvorili verejnosti, práce ešte pokračujú – FOTO
Plot pri Dolnej bráne v Košiciach zmizol, zrekonštruovanú časť Hlavnej ulice už otvorili verejnosti, práce ešte pokračujú – FOTO
<< predchádzajúci článok
Opozičný Fidesz tvrdí, že ukrajinská mafia prenikla do maďarských štátnych inštitúcií
Opozičný Fidesz tvrdí, že ukrajinská mafia prenikla do maďarských štátnych inštitúcií