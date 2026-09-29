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29. septembra 2026

Opozičný Fidesz tvrdí, že ukrajinská mafia prenikla do maďarských štátnych inštitúcií


Tagy: maďarsko-ukrajinské vzťahy Mafia Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda

Premiér Péter Magyar po tvrdeniach bývalého prokurátora o politickom zásahu v kauze „zlatého konvoja“ očakáva ďalšie výsluchy. Opozičný



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belgium_eu_summit_97984 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Premiér Péter Magyar po tvrdeniach bývalého prokurátora o politickom zásahu v kauze „zlatého konvoja“ očakáva ďalšie výsluchy.


Opozičný Fidesz v utorok tvrdil, že ukrajinská mafia prenikla do maďarských štátnych orgánov a platí desiatky ľudí v krajine.


Vyjadrenie prišlo po tom, ako bývalý šéf Ústrednej vyšetrovacej prokuratúry Pál Fürcht označil marcový zásah proti ukrajinskému „zlatému konvoju“ za politicky motivovaný.



Milióny dolárov a zlato


Maďarské protiteroristické komando TEK a colníci v marci zastavili na diaľnici M0 dve obrnené vozidlá ukrajinskej štátnej banky Oščadbank.

Previezli 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a deväť kilogramov zlata z rakúskej Raiffeisen Bank na Ukrajinu. Sedem kuriérov po výsluchu z krajiny vyhostili.

Fürcht v otvorenom liste uviedol, že vyšetrovatelia už v máji dospeli k záveru, že prípad bol politicky vykonštruovaný.

„Bolo zrejmé, že 3. marca sám premiér Viktor Orbán nariadil tajným službám, aby 5. marca ukrajinských kuriérov zadržali,“ napísal.

Fidesz to odmietol a tvrdí, že jeho vtedajšia vláda zastavila „ukrajinskú mafiu“, ktorá cez Maďarsko prevážala obrovské sumy peňazí.

Magyar žiada ďalšie vyšetrovanie


Premiér Péter Magyar po zverejnení listu uviedol, že tvrdenia bývalého prokurátora si vyžadujú ďalšie vyšetrovanie. „Na tomto základe by mali čoskoro nasledovať ďalšie výsluchy,“ napísal.

Fürcht zároveň tvrdí, že vedenie prokuratúry konalo mimoriadne rýchlo a pokyn na začatie vyšetrovania dorazil v priebehu niekoľkých hodín, keď už zásah proti konvoju prebiehal.


Zdroj: SITA.sk - Opozičný Fidesz tvrdí, že ukrajinská mafia prenikla do maďarských štátnych inštitúcií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: maďarsko-ukrajinské vzťahy Mafia Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda
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