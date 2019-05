Ministerstvo vnútra spustilo infolinku k eurovoľbám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v pondelok spustilo infolinku k voľbám do Európskeho parlamentu (EP). K dispozícii je počas celého týždňa, ako aj počas konania sa volieb, ktoré budú v sobotu 25. mája. Rezort vnútra o tom informuje na svojom webe.Ľudia môžu volať na telefónne čísla 02/48592317, 02/48592312 v čase od 7.30 h do 15.30 h počas týždňa a v sobotu od 7.00 h do 22.00 h, čiže do uzavretia volebných miestností. Zodpovední pracovníci rezortu vnútra majú na týchto číslach odpovedať na otázky týkajúce sa volieb.upozorňuje rezort.Voliči, ktorí chcú hlasovať mimo svojho trvalého bydliska, si môžu stále vybaviť hlasovací preukaz. MV pripomína, že tak môžu urobiť do piatka (24. 5.) v mieste trvalého pobytu v úradných hodinách obce či mesta, a to buď osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.V sobotu budú obyvatelia voliť 14 europoslancov, vyberať môžu z 31 politických subjektov. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt.