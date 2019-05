Rasmussen sa pred voľbami vyslovil za kontroly na hranici s Nemeckom

Na archívnej snímke Lars Lökke Rasmussen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 20. mája (TASR) - Dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen vyjadril pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v tejto krajine podporu myšlienke trvalých kontrol na hranici s Nemeckom, kde takéto opatrenie platí už od roku 2016. Urobil tak počas pondelkovej návštevy pohraničného mesta Krusa, informovala tlačová agentúra DPA.Aj keby výrazne poklesol počet žiadateľov o azyl prichádzajúcich do Dánska, pretrváva vysoká úroveň ohrozenia terorizmom, ako aj problém cezhraničného organizovaného zločinu, myslí si premiér stojaci na čele liberálnej strany Venstre. Tá podľa neho zastáva názor, že je potrebné trvalé riešenie.Spolupráca v schengenskom priestore, ktorý mal odbúrať kontroly na vnútorných hraniciach EÚ, musí byť reformovaná, doplnil Rasmussen.Dánske orgány kontrolujú prichádzajúce vozidlá a cestujúcich na hranici s Nemeckom od januára 2016. Týka sa to pozemnej hranice, ako aj trajektových prístavov. Stále kontroly sú však iba na troch priechodoch, zatiaľ čo na ostatných sa kontroluje náhodne.Dánska vláda toto opatrenie zaviedla v reakcii na utečeneckú krízu z roku 2015 a hoci ho oficiálne označuje za dočasné, pravidelne ho predlžuje o ďalší polrok. Rasmussen sa vyslovil za to, aby boli cestujúci kontrolovaní aj pri odchode z Dánska.Dáni si budú 5. júna voliť nový národný parlament, pričom podľa prieskumov Rasmussen nemá dobré vyhliadky na úspech.