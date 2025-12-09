|
Utorok 9.12.2025
Meniny má Izabela
Denník - Správy
09. decembra 2025
Ministerstvo vnútra už ôsmykrát asistovalo pri preprave detských pacientov z Gazy
V noci z pondelka 8. na utorok 9. decembra sa uskutočnil už 11. humanitárny let v rámci modulu Euracare Flight & Shelter, ktorý bol zároveň ôsmym letom v súvislosti s humanitárnou krízou v Pásme Gazy. Ako v ...
9.12.2025 (SITA.sk) - V noci z pondelka 8. na utorok 9. decembra sa uskutočnil už 11. humanitárny let v rámci modulu Euracare Flight & Shelter, ktorý bol zároveň ôsmym letom v súvislosti s humanitárnou krízou v Pásme Gazy. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, v rámci letu prepravili šesť detských pacientov z Pásma Gazy spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Vládny špeciál Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR letel po pacientov do Bukurešti a následne ich prepravil do Bruselu a Osla.
„Tím Euracare Flight & Shelter tvoria odborníci z Leteckého útvaru MV SR a zástupcovia partnerských organizácií – Asociácie samaritánov SR a Johanitérov z Rakúska. Modul zohráva kľúčovú úlohu pri podobných medzinárodných humanitárnych operáciách. Slovensko je aj vďaka jeho výkonnosti vysoko cenené a vnímané ako stabilný partner, ktorý vie konať rýchlo a odborne,“ zdôraznil rezort vnútra.
Kým posádka a zdravotnícky tím zabezpečovali samotnú operáciu, sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR viedla koordináciu, prípravu logistických postupov a komunikáciu so zahraničnými partnermi. Podporu pri preletoch poskytlo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Na palube boli okrem tímu Euracare aj dve zdravotnícke koordinátorky z Nórska. Pacientov z izraelského Eilatu do Bukurešti prepravilo lietadlo rumunských kolegov,“ doplnilo ministerstvo vnútra. Dodalo, že náklady na prepravu sú zo 75 percent spoluhradené Európskou úniou.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra už ôsmykrát asistovalo pri preprave detských pacientov z Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.
